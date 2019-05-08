Татьяна Навка поведала, что ее дочь Надя уже делает успехи в фигурном катании

Каждый родитель горд за успехи своих детей. Особенно, если ребенок решил продолжить семейное ремесло. Так и младшая дочь 44-летней Татьяны Навки вслед за знаменитой мамой увлеклась фигурным катанием.
Как заявила сама Татьяна, у четырехлетней Нади недавно состоялись первые соревнования. «Удивительно, что платье нам дала Лиза Берестовская — девочка, которая выиграла в проекте в прошлом году», — сообщила Навка.
Ранее Татьяна выкладывала в Инстаграм видео с тренировок своей младшей дочери и выражала надежду, что в будущем Надя станет призером. «Возможно, это первые шаги будущей чемпионки!» — писала Татьяна Навка.