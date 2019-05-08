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Татьяна Навка поведала, что ее дочь Надя уже делает успехи в фигурном катании

Известная фигуристка Татьяна Навка участвует в шоу «Ледниковый период. Дети» в качестве наставницы. В интервью проекта она рассказала, что ее младшая дочь Надя тоже занимается фигурным катанием.
Татьяна Навка
Татьяна Навка

Каждый родитель горд за успехи своих детей. Особенно, если ребенок решил продолжить семейное ремесло. Так и младшая дочь 44-летней Татьяны Навки вслед за знаменитой мамой увлеклась фигурным катанием.

Известная фигуристка с дочкой Надей Песковой
Известная фигуристка с дочкой Надей Песковой

Как заявила сама Татьяна, у четырехлетней Нади недавно состоялись первые соревнования. «Удивительно, что платье нам дала Лиза Берестовская — девочка, которая выиграла в проекте в прошлом году», — сообщила Навка.

«Мой ребенок занимается фигурным катанием, но как там распорядится судьба и кем она будет, мы, конечно, сегодня сказать не можем», — продолжила фигуристка.
  • Татьяна Навка
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    Знаменитая фигуристка является наставницей проекта «Ледниковый период. Дети»
    Смотреть галерею

Ранее Татьяна выкладывала в Инстаграм видео с тренировок своей младшей дочери и выражала надежду, что в будущем Надя станет призером. «Возможно, это первые шаги будущей чемпионки!» — писала Татьяна Навка. 

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08 мая 2019
Текст Авдеева Екатерина
Фото Instagram, Persona Stars, PhotoXPress.ru
Теги

Надежда Пескова, Татьяна Навка, Дмитрий Песков

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