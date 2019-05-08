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Принц Гарри и Меган Маркл рассекретили имя сына

За несколько месяцев до рождения первенца принца Гарри и Меган Маркл букмекерские конторы начали принимать ставки на его имя. Для мальчика фаворитами были Альберт, Артур и Джеймс. Родители выбрали совсем другое.

Последние несколько дней только и разговоров, что о принце Гарри, Меган Маркл и их новорожденном сыне. Мальчик появился на свет 6 мая, а спустя два дня впервые вышел в свет, мирно посапывая на руках своего счастливого отца. 

С объявлением имени малыша молодые родители тоже тянуть не стали и озвучили его вечером 8 мая. Итак, знакомьтесь, Арчи Харрисон Маунбаттен-Виндзор!

Об этом было объявлено в Инстаграме герцога и герцогини Сассекских. Пост сопровождала черно-белая фотография, на которую не взглянешь без улыбки. В кадре Меган знакомит малыша Арчи с его знаменитой прабабушкой Елизаветой II. Рядом стоят бабушка Дория, папа Гарри и прадедушка Филипп. 

Жители Великобритании ликуют и поднимают бокалы за здоровье нового наследника. Woman.ru присоединяется и желает малышу крепкого здоровья, а его родителям спокойных ночей. 

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08 мая 2019
Текст Алена Петровская
Фото Instagram, Getty Images
Теги

Меган Маркл, Принц Гарри

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10 комментариев Добавить комментарий
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  • Ох, уж эта типично американская, вульгарнейшая манера давать сокращенные имена вместо полных! Не существует в природе имени "Арчи". Это - сокращение либо от "Арчибальд", либо от "Артур". Бедный ребенок...

  • Гость

    Что за ужасное имя трёхэтажное🤦‍♀️какой еще харисон...марклуша придумывала

    Харрисон-сын Харри. Намудрили)

  • О, боги , ну и имя ((( Арчи Маунбаттен ...похоже на собачью кличку . Фантазия у родителей так себе .Артур и Альберт - вполне себе нормальные имена , лучше бы так назвали .

  • Королева так радостно улыбается. Реально улыбка счастья

  • Англичанам нравится имя. Комментарии положительные даже там, где Меган ругали все это время

  • Не могу комментировать англо язычные имена , они не близки слуху . «не наши». Я обратила внимание , что малыш не черненький )

  • Гость

    Королева так радостно улыбается. Реально улыбка счастья

    По-моему, Гарри ее любимчик. Увидеть его продолжение счастье для нее. Вот бы всем правнуков на руках подержать.

  • Нормальное имя. Не прям вау, но и не Добрыня какой-то. У нас любят критиковать, зато своим детям идиотские имена дают.

  • Ницца

    Не могу комментировать англо язычные имена , они не близки слуху . «не наши». Я обратила внимание , что малыш не черненький )

    Ну, если на Францию перевести, то это как если бы вместо "Анри" назвали "Рири" или вместо "Альбера" - "Бебером". А если на Россию, - то "Петя", допустим, вместо "Петр". Или "Леша" - вместо "Алексей". Полная дикость, короче. Кстати, еще у малыша, странным образом, нет титула, а ему графский полагается по праву рождения. У нас тут официальная версия, - что сладкая парочка, дескать, "сама отказалась". Но мало кто в нее верит. ;)

  • Гость

    Нормальное имя. Не прям вау, но и не Добрыня какой-то. У нас любят критиковать, зато своим детям идиотские имена дают.

    Было бы весьма оригинально, если бы принц аглицкий назвал своего сына Добрыней. Но, увы,эти люди традиционны до мозга костей.

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