Принц Гарри и Меган Маркл рассекретили имя сына

За несколько месяцев до рождения первенца принца Гарри и Меган Маркл букмекерские конторы начали принимать ставки на его имя. Для мальчика фаворитами были Альберт, Артур и Джеймс. Родители выбрали совсем другое.



Последние несколько дней только и разговоров, что о принце Гарри, Меган Маркл и их новорожденном сыне. Мальчик появился на свет 6 мая, а спустя два дня впервые вышел в свет, мирно посапывая на руках своего счастливого отца.

С объявлением имени малыша молодые родители тоже тянуть не стали и озвучили его вечером 8 мая. Итак, знакомьтесь, Арчи Харрисон Маунбаттен-Виндзор!

Об этом было объявлено в Инстаграме герцога и герцогини Сассекских. Пост сопровождала черно-белая фотография, на которую не взглянешь без улыбки. В кадре Меган знакомит малыша Арчи с его знаменитой прабабушкой Елизаветой II. Рядом стоят бабушка Дория, папа Гарри и прадедушка Филипп.

1 2 3 ... 8 Арчи Харрисон Маунбаттен-Виндзор родился 6 мая в 5:26 утра

Жители Великобритании ликуют и поднимают бокалы за здоровье нового наследника. Woman.ru присоединяется и желает малышу крепкого здоровья, а его родителям спокойных ночей.