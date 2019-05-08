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Джонни Депп раскрыл план Эмбер Херд, обвинившей его в побоях

Голливудский актер Джонни Депп и его команда адвокатов утверждают, что Эмбер Херд и ее подруга Йо Тиллет Райт инсценировали звонок в службу спасения 911. У бывшего супруга звезды есть доказательства.
Джонни Депп, Эмбер Херд
Джонни Депп и Эмбер Херд

История расставания Джонни Деппа и Эмбер Херд получилась драматичнее любого голливудского фильма. Напомним, Эмбер обвинила Деппа в домашнем насилии. Актер в свою очередь подал иск о клевете. Теперь в этом скандальном судебном процессе появились новые данные.

Джонни Депп
Джонни Депп
Недавно звезда «Пиратов Карибского моря» заявил, что раскусил план бывшей жены, который та провернула при помощи подруги Йо Тиллет Райт.

В интервью таблоиду The Blast актер поставил под сомнение обращение Тиллет Райт в службу спасения и ее заявление о том, что она, позвонив Эмбер, услышала, как Джонни ее избивает. Для доказательства своей правоты 55-летний актер использовал журналы вызовов полиции.

Депп утверждает, что с момента звонка подруге и обращения в полицию прошло полтора часа.

И если бы Йо Тиллет Райт действительно хотела спасти жизнь Эмбер, то набрала бы 911 раньше.

Сейчас бывшая жена актера пытается прекратить дело о клевете. Однако команда адвокатов Деппа готовится представить новые доказательства.

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08 мая 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото Getty Images, Splash/Gallo Images
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Джонни Депп, Эмбер Херд

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Джонни получил это всё закономерно. Неужели он надеялся на позитивный исход, бросаю женщину с двумя детьми и показательно женясь на юной ветреной Эмбер, типа впервые за 50 лет на брак решился. На что он рассчитывал?

  • влюбился человек без памяти. зачем осуждать светлое чувство. к тому же бывшая не в обидках как и дети

  • Джонька потрясающий на фотках. Как коньяк с годами становится все лучше и лучше))))

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