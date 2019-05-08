Джонни Депп раскрыл план Эмбер Херд, обвинившей его в побоях

Голливудский актер Джонни Депп и его команда адвокатов утверждают, что Эмбер Херд и ее подруга Йо Тиллет Райт инсценировали звонок в службу спасения 911. У бывшего супруга звезды есть доказательства.

Джонни Депп и Эмбер Херд

История расставания Джонни Деппа и Эмбер Херд получилась драматичнее любого голливудского фильма. Напомним, Эмбер обвинила Деппа в домашнем насилии. Актер в свою очередь подал иск о клевете. Теперь в этом скандальном судебном процессе появились новые данные.

Джонни Депп

Недавно звезда «Пиратов Карибского моря» заявил, что раскусил план бывшей жены, который та провернула при помощи подруги Йо Тиллет Райт.

В интервью таблоиду The Blast актер поставил под сомнение обращение Тиллет Райт в службу спасения и ее заявление о том, что она, позвонив Эмбер, услышала, как Джонни ее избивает. Для доказательства своей правоты 55-летний актер использовал журналы вызовов полиции.

Депп утверждает, что с момента звонка подруге и обращения в полицию прошло полтора часа.

И если бы Йо Тиллет Райт действительно хотела спасти жизнь Эмбер, то набрала бы 911 раньше.



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Сейчас бывшая жена актера пытается прекратить дело о клевете. Однако команда адвокатов Деппа готовится представить новые доказательства.