Джонни Депп раскрыл план Эмбер Херд, обвинившей его в побоях

История расставания Джонни Деппа и Эмбер Херд получилась драматичнее любого голливудского фильма. Напомним, Эмбер обвинила Деппа в домашнем насилии. Актер в свою очередь подал иск о клевете. Теперь в этом скандальном судебном процессе появились новые данные.
В интервью таблоиду The Blast актер поставил под сомнение обращение Тиллет Райт в службу спасения и ее заявление о том, что она, позвонив Эмбер, услышала, как Джонни ее избивает. Для доказательства своей правоты 55-летний актер использовал журналы вызовов полиции.
И если бы Йо Тиллет Райт действительно хотела спасти жизнь Эмбер, то набрала бы 911 раньше.
Сейчас бывшая жена актера пытается прекратить дело о клевете. Однако команда адвокатов Деппа готовится представить новые доказательства.