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Настасья Самбурская ушла из театра со скандалом

32-летняя Настасья Самбурская вновь оказалась в центре внимания. На этот раз в Сети обсуждают ее заявление, сделанное в адрес режиссера театра, который она покинула после 10 лет работы. 

Театральная карьера Настасьи Самбурской началась чуть раньше, чем кинематографическая — с 2009-го артистка входила в труппу Театра на Малой Бронной. Туда будущая звезда была принята сразу после окончания ГИТИСа. В этом году Настасья решила покинуть стены родного театра, о чем оповестила руководство за три месяца, попросив позволить ей доиграть сезон. По словам актрисы, режиссер Антон Яковлев принял решение вывести ее из состава раньше времени.

«Это свинство, я провела там 10 лет, пришел приглашенный режиссер и начал вести себя как боженька. Простите дорогие мои зрители, но попробуйте меня понять. Я туда больше ни ногой», — написала Самбурская в своем Инстаграме (орфография и пунктуация автора сохранены).

Журналисты связались с режиссером, чтобы услышать его версию случившегося. «Самбурская решила уйти из театра, и нам, естественно, понадобилось ввести новую актрису на роль, которую Настасья исполняла в спектакле ''Макбет''. Более того, нам необходимо было, чтобы она в мае сыграла два спектакля и таким образом закрепилась до конца сезона. На что мы получили резкое заявление: ''Либо я буду играть все до конца, либо ничего''», — цитирует Яковлева РИА Новости.

Сама Настасья Самбурская больше не давала никаких комментариев на эту тему. Сейчас она занята подготовкой к своему солному концерту, который пройдет в Санкт-Петербурге 14 июня.

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09 мая 2019
Текст Алена Петровская
Фото Persona Stars, Instagram, PhotoXPress.ru
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Настасья Самбурская

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • Режиссер прав. Руководитель всегда мыслит глобально, а Самбурская разменивается на амбиции и тщеславие...

  • до чего же у нее склочный характер

  • Незнаю, кто там прав, но дамочка неприятная.

  • Кто то ходит на спектакли с ее участием???

  • Не в курсе степени её таланта. Но потерять работу в таком солидном театре, да ещё где целых 10 лет отслужила, надо сильно постараться.

  • Потерять, может, и можно. Всякое бывает. Но зачем афишировать. Да, и в то, что зрители из других городов специально едут на неё посмотреть, не верю. Звёздная болезнь прогрессирует.

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