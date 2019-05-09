Настасья Самбурская ушла из театра со скандалом

32-летняя Настасья Самбурская вновь оказалась в центре внимания. На этот раз в Сети обсуждают ее заявление, сделанное в адрес режиссера театра, который она покинула после 10 лет работы.



Театральная карьера Настасьи Самбурской началась чуть раньше, чем кинематографическая — с 2009-го артистка входила в труппу Театра на Малой Бронной. Туда будущая звезда была принята сразу после окончания ГИТИСа. В этом году Настасья решила покинуть стены родного театра, о чем оповестила руководство за три месяца, попросив позволить ей доиграть сезон. По словам актрисы, режиссер Антон Яковлев принял решение вывести ее из состава раньше времени.

«Это свинство, я провела там 10 лет, пришел приглашенный режиссер и начал вести себя как боженька. Простите дорогие мои зрители, но попробуйте меня понять. Я туда больше ни ногой», — написала Самбурская в своем Инстаграме (орфография и пунктуация автора сохранены).

1 2 3 ... 11 Настасья Самбурская заявила об уходе из театра

Журналисты связались с режиссером, чтобы услышать его версию случившегося. «Самбурская решила уйти из театра, и нам, естественно, понадобилось ввести новую актрису на роль, которую Настасья исполняла в спектакле ''Макбет''. Более того, нам необходимо было, чтобы она в мае сыграла два спектакля и таким образом закрепилась до конца сезона. На что мы получили резкое заявление: ''Либо я буду играть все до конца, либо ничего''», — цитирует Яковлева РИА Новости.



Сама Настасья Самбурская больше не давала никаких комментариев на эту тему. Сейчас она занята подготовкой к своему солному концерту, который пройдет в Санкт-Петербурге 14 июня.



