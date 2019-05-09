Как Алла Пугачева помогала младшей дочери Бориса Немцова Соне

Незадолго до смерти Бориса Немцова стало известно, что его младшая дочь Соня поступила в музыкальную школу Аллы Пугачевой. Как оказалось, долгое время Примадонна помогала оставшейся без отца девочке.

Алла Пугачева

Борис Немцов всегда старался поддерживать увлечения своих детей. Так, когда его младшая дочь, 11-летняя Соня, заявила, что хочет заниматься вокалом, политик направил девочку на занятия в музыкальный центр Аллы Пугачевой.

«Моя дочь очень хорошо поет, у нее прекрасный голос. В школе Аллы Борисовны был кастинг, и она его прошла», — рассказывал фолловерам Немцов.

К слову, у певицы остались приятные впечатления после знакомства с девочкой. «Когда я прослушивала Соню Немцову, я не поняла, что это дочка Бори. Очаровательная девочка, ну Боря и сам когда-то был очень хорошеньким, по молодости-то, ух!» — делилась Примадонна в 2015-м с Woman.ru.

Судя по видео, опубликованном в микроблоге Михаила Гребенщикова (он работал продюсером в школе талантов), Соня Немцова была любимой ученицей Пугачевой. Примадонна старалась поддерживать дочь своего близкого друга. После гибели отца певица даже перевела Соню на бесплатное обучение (один месяц занятий в школе звезды стоил около 40 тысяч рублей — прим. Woman.ru).

1 2 3 ... 10 Алла Пугачева помогала младшей дочери Бориса Немцова в ее музыкальной карьере

В 2018-м Алле Борисовне пришлось закрыть студию из-за финансовых проблем. Все ученики получили от Пугачевой дипломы об обучении в ее школе. Но на этом поддержка певицы юных талантов не закончилась. Вот уже многие годы знаменитость награждает маленьких артистов своей личной премией «Золотая звезда Аллы Пугачевой» и обеспечивает им финансовую помощь в развитии карьеры.