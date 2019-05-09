Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Как Алла Пугачева помогала младшей дочери Бориса Немцова Соне

Незадолго до смерти Бориса Немцова стало известно, что его младшая дочь Соня поступила в музыкальную школу Аллы Пугачевой. Как оказалось, долгое время Примадонна помогала оставшейся без отца девочке. 
Алла Пугачева
Алла Пугачева

Борис Немцов всегда старался поддерживать увлечения своих детей. Так, когда его младшая дочь, 11-летняя Соня, заявила, что хочет заниматься вокалом, политик направил девочку на занятия в музыкальный центр Аллы Пугачевой. 

«Моя дочь очень хорошо поет, у нее прекрасный голос. В школе Аллы Борисовны был кастинг, и она его прошла», — рассказывал фолловерам Немцов. 

К слову, у певицы остались приятные впечатления после знакомства с девочкой. «Когда я прослушивала Соню Немцову, я не поняла, что это дочка Бори. Очаровательная девочка, ну Боря и сам когда-то был очень хорошеньким, по молодости-то, ух!» — делилась Примадонна в 2015-м с Woman.ru. 

Судя по видео, опубликованном в микроблоге Михаила Гребенщикова (он работал продюсером в школе талантов), Соня Немцова была любимой ученицей Пугачевой. Примадонна старалась поддерживать дочь своего близкого друга. После гибели отца певица даже перевела Соню на бесплатное обучение (один месяц занятий в школе звезды стоил около 40 тысяч рублей — прим. Woman.ru).

  • Алла Пугачева
    1 2 3 ...10
    Алла Пугачева помогала младшей дочери Бориса Немцова в ее музыкальной карьере
    Смотреть галерею

В 2018-м Алле Борисовне пришлось закрыть студию из-за финансовых проблем. Все ученики получили от Пугачевой дипломы об обучении в ее школе. Но на этом поддержка певицы юных талантов не закончилась. Вот уже многие годы знаменитость награждает маленьких артистов своей личной премией «Золотая звезда Аллы Пугачевой» и обеспечивает им финансовую помощь в развитии карьеры. 

Перейти к обсуждению 1


09 мая 2019
Текст Александра Борисова
Фото Persona Stars, PhotoXPress.ru, Сергей Савостьянов/TASS, Андрей Калмыков/Woman.ru, Instagram
Теги

Алла Пугачева, Борис Немцов

Реклама

1 комментарий Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Что значит погиб?

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-05-06 18:40:00
373
Самое печальное, что гибнут обычные люди. Простые смертные. А вот такие Проскуряковы живут и высказывают недовольство, что видите ли из-за каких-то обычные людишек, которые посмели погибнуть, Вашеству задержали рейс.
Юлия Проскурякова недовольна, что из-за трагедии в Шереметьево провела в самолете 4 часа и не улетела из Майами
71 Комментариев
Гость 2019-05-06 08:57:00
196
От наших супер джетов отказались во всем мире! Причина - слишком аварийные! Нигде в мире больше самолеты не падают так часто как у нас! Почему??? Тому что денег на нормальные разработки и качественную сборку нет - растащили! А что - не страшно! Полетит! А не долетит, так наши дети на таких не летают! Специалистов - нет! Все денежные и ответственные места заняты сыночками-дочками-внуками-племянницами и прочими! Рассадили своих неучей на теплые места! Интересно как им такая цена успеха???
Следственный комитет заявил о 41 погибшем в катастрофе в Шереметьево
220 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.