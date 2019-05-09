Жены Мамаева и Кокорина высказались о приговоре, который вынесли футболистам

8 мая Павлу Мамаеву и Александру Кокорину был вынесен окончательный приговор. Супруги спортсменов присутствовали на судебном заседании и как никто другой надеялись, что их мужей наконец отпустят.

Павел Мамаев и Александр Кокорин

8 мая Пресненский суд Москвы вынес приговор Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, которые прошлой осенью избили сразу несколько человек.

На данный момент спортсмены провели более 7 месяцев в СИЗО. Они надеялись, что в скором времени им удастся выйти на свободу.

В итоге, судья принял решение дать Павлу и Александру реальный срок. Спортсмены пробудут за решеткой до полутора лет.

Алана Мамаева во время заседания

Жены футболистов Алана Мамаева и Дарья Валитова присутствовали на судебном заседании. Во время процесса супруги осужденных держались довольно спокойно.

После объявления приговора нервы одной из женщин сдали. Выйдя с заседания, Дарья Валитова расплакалась и сообщила журналистам, что считает карьеру гражданского супруга оконченной.

«Что за ад-то такой?! Как можно таких талантливых людей губить?! У него карьера закончена. Детей как он увидит?!» — цитирует слова Валитовой портал «ЦарьГрад».



1 2 3 ... 10 Павел Мамаев и Александр Кокорин проведут около полутора лет в колонии

В отличие от Дарьи, Алана старалась не проявлять эмоций на публике. Женщина успокоила Валитову и в скором времени вместе с ней покинула помещение.



«Это был один из самых сложных дней», — написала вечером того дня Мамаева в своем микроблоге. Алана поделилась с фолловерами трогательным видео, в котором представлены ее снимки с мужем.