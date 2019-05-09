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Жены Мамаева и Кокорина высказались о приговоре, который вынесли футболистам

8 мая Павлу Мамаеву и Александру Кокорину был вынесен окончательный приговор. Супруги спортсменов присутствовали на судебном заседании и как никто другой надеялись, что их мужей наконец отпустят. 
Павел Мамаев, Александр Кокорин
Павел Мамаев и Александр Кокорин

8 мая Пресненский суд Москвы вынес приговор Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, которые прошлой осенью избили сразу несколько человек. 

На данный момент спортсмены провели более 7 месяцев в СИЗО. Они надеялись, что в скором времени им удастся выйти на свободу. 

В итоге, судья принял решение дать Павлу и Александру реальный срок. Спортсмены пробудут за решеткой до полутора лет. 

Алана Мамаева
Алана Мамаева во время заседания

Жены футболистов Алана Мамаева и Дарья Валитова присутствовали на судебном заседании. Во время процесса супруги осужденных держались довольно спокойно. 

После объявления приговора нервы одной из женщин сдали. Выйдя с заседания, Дарья Валитова расплакалась и сообщила журналистам, что считает карьеру гражданского супруга оконченной. 

«Что за ад-то такой?! Как можно таких талантливых людей губить?! У него карьера закончена. Детей как он увидит?!» — цитирует слова Валитовой портал «ЦарьГрад».

В отличие от Дарьи, Алана старалась не проявлять эмоций на публике. Женщина успокоила Валитову и в скором времени вместе с ней покинула помещение.

«Это был один из самых сложных дней», — написала вечером того дня Мамаева в своем микроблоге. Алана поделилась с фолловерами трогательным видео, в котором представлены ее снимки с мужем. 

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09 мая 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, PhotoXPress,ru, Instagram, Станислав Красильников/ТАСС
Теги

Алана Мамаева, Александр Кокорин, Павел Мамаев

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12 комментариев Добавить комментарий
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  • что значит "как видит детей?" их же не на 20 лет посадили, а на пару месяц (учитывая что досрочно освободят наверняка). Как дамы хотят снова получать миллионы )))) аж рыдают

  • Очередные преступники пошли за решётку. Очередные содержанки остались без довольствия. Что же это за ад-то такой, а.

  • Скоро-скоро уже селезни прилетят к своим уточкам. Кря-кря.

  • Детей он как увидит. Детский лепет. Когда он тебя бросит и уйдёт к другой, он даже не вспомнит, как их зовут.

  • А о том что их мужья избили ни в чем невинных людей,эти жёны не подумали?Получили По заслугам!Пусть девушки идут работать как все женщины в стране,и растить детей на копейки,а не на миллионы,которые их мужья получают ни за что!

  • Все содержанки прикрываются детьми. Потому что больше нечем. А которая это сказала, даже не жена официальная, а приживалка, гордо именующаяся гражданской женой.

  • Детей он как увидит. Детский лепет. Когда он тебя бросит и уйдёт к другой, он даже не вспомнит, как их зовут.[/quoteВот-вот! Она с ребёнком в больнице лежала, когда муж с с другими девушками зажигал и о ребёнка даже не вспоминал!))) Вспомнил,когда разжалобить обвинение понадобилось. Лицемерка и терпила.

  • Ой, как же дамочкам не хочется ослабления финансовых вливаний, ой, как не хочется!..

  • Карьеры у них))) В суде сидят и смеются! Ни стыда ,ни совести!!!

  • Гость

    Ой, как же дамочкам не хочется ослабления финансовых вливаний, ой, как не хочется!..

    Вы все одинаковы, вам ли осуждать

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