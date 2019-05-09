Жены Мамаева и Кокорина высказались о приговоре, который вынесли футболистам

8 мая Пресненский суд Москвы вынес приговор Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, которые прошлой осенью избили сразу несколько человек.
В итоге, судья принял решение дать Павлу и Александру реальный срок. Спортсмены пробудут за решеткой до полутора лет.
Жены футболистов Алана Мамаева и Дарья Валитова присутствовали на судебном заседании. Во время процесса супруги осужденных держались довольно спокойно.
«Что за ад-то такой?! Как можно таких талантливых людей губить?! У него карьера закончена. Детей как он увидит?!» — цитирует слова Валитовой портал «ЦарьГрад».
В отличие от Дарьи, Алана старалась не проявлять эмоций на публике. Женщина успокоила Валитову и в скором времени вместе с ней покинула помещение.
«Это был один из самых сложных дней», — написала вечером того дня Мамаева в своем микроблоге. Алана поделилась с фолловерами трогательным видео, в котором представлены ее снимки с мужем.