Два в одном: каких знаменитостей художник спрятал в своих фотоколлажах

Вот уже некоторое время в Сети обсуждаются работы талантливого французского дизайнера, который с помощью ретуши объединяет лица звезд в один портрет. Попробуйте угадать, кто изображен на представленных в материале кадрах.

Несколько лет назад студент одного из французских университетов сильно увлекся обработкой фото. Но, вероятно, в скором времени молодому человеку надоело подбирать подходящие фильтры для снимков и «замазывать» несовершенства и лишние килограммы заказчиков. Душа просила творчества!



Однажды его посетила гениальная мысль: что, если брать снимки двух знаменитостей и соединять их в один?

Бытует мнение, что все люди похожи друг на друга. Так почему бы это не проверить с помощью фотошопа?

В скором времени новоиспеченный художник, взявший себе псевдоним Morphy Me, начал выкладывать свои работы в Инстаграм. Сколлажированные снимки, на которых сливаются черты лиц актеров, музыкантов и прочих представителей звездного мира, вмиг стали набирать популярность.



1 2 3 ... 20 В прошлом году эти особы стали родственницами. Ходят слухи, что у них довольно напряженные отношения. Вероятно, недавнее рождение ребенка одной из них сможет их примирить

На данный момент в микроблоге Morphy Me представлено около восьмисот портретов-загадок. Woman.ru внимательно изучил их и выбрал самые интересные работы ретушера. Попробуйте отгадать, чьи лица зашифрованы на фото.

