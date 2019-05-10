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Два в одном: каких знаменитостей художник спрятал в своих фотоколлажах

Вот уже некоторое время в Сети обсуждаются работы талантливого французского дизайнера, который с помощью ретуши объединяет лица звезд в один портрет. Попробуйте угадать, кто изображен на представленных в материале кадрах.
 
 

Несколько лет назад студент одного из французских университетов сильно увлекся обработкой фото. Но, вероятно, в скором времени молодому человеку надоело подбирать подходящие фильтры для снимков и «замазывать» несовершенства и лишние килограммы заказчиков. Душа просила творчества!

Однажды его посетила гениальная мысль: что, если брать снимки двух знаменитостей и соединять их в один?

Бытует мнение, что все люди похожи друг на друга. Так почему бы это не проверить с помощью фотошопа?

В скором времени новоиспеченный художник, взявший себе псевдоним Morphy Me, начал выкладывать свои работы в Инстаграм. Сколлажированные снимки, на которых сливаются черты лиц актеров, музыкантов и прочих представителей звездного мира, вмиг стали набирать популярность.

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    В прошлом году эти особы стали родственницами. Ходят слухи, что у них довольно напряженные отношения. Вероятно, недавнее рождение ребенка одной из них сможет их примирить
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На данный момент в микроблоге Morphy Me представлено около восьмисот портретов-загадок. Woman.ru внимательно изучил их и выбрал самые интересные работы ретушера. Попробуйте отгадать, чьи лица зашифрованы на фото.

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10 мая 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, @morphy_me/instagram
Теги

Дакота Джонсон, Дженнифер Лоуренс, Леди Гага, Скарлетт Йоханссон, Том Харди, Эминем, Эми Адамс, Эмма Стоун, Кристен Стюарт, Меган Фокс, Мэйси Уильямс, Софи Тернер, Селена Гомес, Тэйлор Свифт, Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо, Бенедикт Камбербэтч, Мартин Фримен, Кейт Миддлтон, Меган Маркл, Кендалл Дженнер, Кайли Дженнер

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