Два в одном: каких знаменитостей художник спрятал в своих фотоколлажах

Несколько лет назад студент одного из французских университетов сильно увлекся обработкой фото. Но, вероятно, в скором времени молодому человеку надоело подбирать подходящие фильтры для снимков и «замазывать» несовершенства и лишние килограммы заказчиков. Душа просила творчества!
Однажды его посетила гениальная мысль: что, если брать снимки двух знаменитостей и соединять их в один?
В скором времени новоиспеченный художник, взявший себе псевдоним Morphy Me, начал выкладывать свои работы в Инстаграм. Сколлажированные снимки, на которых сливаются черты лиц актеров, музыкантов и прочих представителей звездного мира, вмиг стали набирать популярность.
На данный момент в микроблоге Morphy Me представлено около восьмисот портретов-загадок. Woman.ru внимательно изучил их и выбрал самые интересные работы ретушера. Попробуйте отгадать, чьи лица зашифрованы на фото.