Российские звезды поздравили страну с 9 мая и вспомнили истории своих предков

День Победы — праздник, важность которого для россиян трудно переоценить. В день 74-й годовщины победы советского народа над фашистской Германией большинство российских звезд не остались безучастными к этому событию, трогательно поздравив страну с праздником и вспомнив истории своих предков, прошедших войну.

Шествие Бессмертного полка 9 мая

9 мая каждый из нас, где бы он ни находился, вспоминает о страшных событиях 70-летней давности. В этот день все мы как никогда радуемся жизни, проводим время с семьей и вспоминаем о предках, благодаря которым живем в мирное, счастливое время.

Сегодня лента соцсетей пестрит поздравлениями и яркими фотографиями, сделанными во время парадов, концертов и праздничных шествий.

Российские звезды присоединились к этому празднику и поздравили всех россиян с Днем Победы, а также почтили память героев войны, выложив в своих микроблогах праздничные снимки и фотографии.



Не может не радовать, что молодое поколение понимает важность этого события. Сергей Лазарев поделился с фолловерами роликом, в котором его 5-летний сын Никита исполняет одну из самых известных фронтовых песен — «Катюшу».



Вместе с 10-летней дочерью Аней песню военных лет спела и актриса Юлия Пересильд.

А вот 6-летний сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Саша прочитал подписчикам трогательное стихотворение и показал портрет своего прадедушки по материнской линии — Сырова Николая Тимофеевича. В годы войны мужчина дошел от Москвы до Берлина, получив множество боевых наград.

Многие отечественные знаменитости поздравили страну с праздником и вспомнили про своих родственников, переживших войну. В нашей подборке мы собрали благодарности ветеранам, которые звезды российского шоу-бизнеса опубликовали на своих личных страницах в Инстаграме в честь Дня Победы.



1 2 3 ... 10 Игорь Петренко вместе с сыновьями от Екатерины Климовой Матвеем и Корнеем приняли участие в «Бессмертном полке» в столице. «Мы пришли почтить память наших дедов и прадедов, один из них в 18 лет, будучи разведчиком, погиб на войне», — цитирует актера портал «СтарХит»

Редакция Woman.ru присоединяется к звездным поздравлениям и желает ветеранам здоровья и долгих лет жизни!