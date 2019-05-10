Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Алена Водонаева подтвердила, что разводится с мужем через полтора года после свадьбы

В Сети уже давно ходят слухи о том, что Алена Водонаева рассталась со своим супругом, музыкантом Алексеем Комовом. 10 мая звезда решила наконец прояснить ситуацию.

Уже достаточно долгое время поклонники подозревают, что Алена Водонаева и Алексей Комов больше не вместе. Многие подписчики начали спрашивать знаменитость о расставании с мужем еще до того, как Алена и Алексей отписались друг от друга в Инстаграме. В пятницу днем телезвезда подтвердила, что она действительно подала на развод. Напомним, в браке супруги состояли с осени 2017 года. Свой пост вновь свободная Алена сопроводила видеороликом на композицию, которую Алексей написал для нее.

Фолловеры экс-участницы «Дома-2» уже не раз пытались найти доказательства того, что она окончательно рассталась со своим супругом. Например, Алене успели приписать несколько романов, в том числе с рэпером Гуфом и молодым бортпроводникоv Иваном Гусевым, который выкладывал совместные фото со звездой.

  • Алена Водонаева, Алексей Комов
    1 2 3 ...12
    В Сети уже давно ходили слухи о том, что Алена Водонаева разводится с Алексеем Комовом
    Смотреть галерею

Подписчики бурно отреагировали на признание знаменитости, засыпав ее очередной порцией вопросов. Алена, впрочем, была не против ответить на некоторые из них. Многие фолловеры выразили сожаление, что распалась такая красивая пара. Водонаева поспешила их успокоить, сообщив, что они с Комовым остались друзьями.

Перейти к обсуждению 4


10 мая 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Instagram
Теги

Алена Водонаева, Алексей Комов, Рэпер Guf (Алексей Долматов)

Реклама

4 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Вот что нужно было?! Со стороны казалось, что он ее так любит. Но, сколько волка не корми...

  • С самого начала было понятно, что это показуха.

  • Гормоны кончились - и брак кончился.

  • Она пишет что он её потерял. Вот все таки есть правда в том, что отношение - это личное. Не скажу что следила за ними, но если уж и видела что то, то это как то перебор, как бы не для всех. Не смотря на всю реальность современного мира, свободы взглядов и раскрепощенности, ценится другое - личное, мудрое, тайное, то что для друг друга только. Не нужно доказывать мир свою любовь.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-05-06 18:40:00
373
Самое печальное, что гибнут обычные люди. Простые смертные. А вот такие Проскуряковы живут и высказывают недовольство, что видите ли из-за каких-то обычные людишек, которые посмели погибнуть, Вашеству задержали рейс.
Юлия Проскурякова недовольна, что из-за трагедии в Шереметьево провела в самолете 4 часа и не улетела из Майами
71 Комментариев
Гость 2019-05-06 08:57:00
196
От наших супер джетов отказались во всем мире! Причина - слишком аварийные! Нигде в мире больше самолеты не падают так часто как у нас! Почему??? Тому что денег на нормальные разработки и качественную сборку нет - растащили! А что - не страшно! Полетит! А не долетит, так наши дети на таких не летают! Специалистов - нет! Все денежные и ответственные места заняты сыночками-дочками-внуками-племянницами и прочими! Рассадили своих неучей на теплые места! Интересно как им такая цена успеха???
Следственный комитет заявил о 41 погибшем в катастрофе в Шереметьево
220 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.