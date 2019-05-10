Алена Водонаева подтвердила, что разводится с мужем через полтора года после свадьбы

В Сети уже давно ходят слухи о том, что Алена Водонаева рассталась со своим супругом, музыкантом Алексеем Комовом. 10 мая звезда решила наконец прояснить ситуацию.

Уже достаточно долгое время поклонники подозревают, что Алена Водонаева и Алексей Комов больше не вместе. Многие подписчики начали спрашивать знаменитость о расставании с мужем еще до того, как Алена и Алексей отписались друг от друга в Инстаграме. В пятницу днем телезвезда подтвердила, что она действительно подала на развод. Напомним, в браке супруги состояли с осени 2017 года. Свой пост вновь свободная Алена сопроводила видеороликом на композицию, которую Алексей написал для нее.



Фолловеры экс-участницы «Дома-2» уже не раз пытались найти доказательства того, что она окончательно рассталась со своим супругом. Например, Алене успели приписать несколько романов, в том числе с рэпером Гуфом и молодым бортпроводникоv Иваном Гусевым, который выкладывал совместные фото со звездой.

1 2 3 ... 12 В Сети уже давно ходили слухи о том, что Алена Водонаева разводится с Алексеем Комовом

Подписчики бурно отреагировали на признание знаменитости, засыпав ее очередной порцией вопросов. Алена, впрочем, была не против ответить на некоторые из них. Многие фолловеры выразили сожаление, что распалась такая красивая пара. Водонаева поспешила их успокоить, сообщив, что они с Комовым остались друзьями.