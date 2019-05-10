Ким Кардашьян и Канье Уэст стали родителями в четвертый раз

В семье Кардашьян-Уэст случилось пополнение. Ким сообщила в соцсетях, что они с мужем стали родителями в четвертый раз. Рожала, правда, не сама знаменитость, а суррогатная мать. «Он здесь, и он безупречен», — написала в Твиттере звезда реалити, тем самым поделившись с подписчиками радостной новостью.
Следом Ким сообщила, что мальчик чрезвычайно похож на свою сестру: «А еще он выглядит как близнец Чикаго». Звезда отметила, что малыш, конечно же, еще изменится, но пока выглядит абсолютной копией ее младшей дочери.
Твит Кардашьян вызвал ажиотаж в Сети: число комментариев к записи уже перевалило за несколько тысяч. Подписчики поздравили знаменитость и теперь с нетерпением ждут, когда будет объявлено имя малыша.