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Ким Кардашьян и Канье Уэст стали родителями в четвертый раз

10 мая у 38-летней Ким Кардашьян и 41-летнего Канье Уэста родился сын. Малыш стал вторым ребенком пары, который появился на свет благодаря суррогатной матери.

В семье Кардашьян-Уэст случилось пополнение. Ким сообщила в соцсетях, что они с мужем стали родителями в четвертый раз. Рожала, правда, не сама знаменитость, а суррогатная мать. «Он здесь, и он безупречен», — написала в Твиттере звезда реалити, тем самым поделившись с подписчиками радостной новостью.

Следом Ким сообщила, что мальчик чрезвычайно похож на свою сестру: «А еще он выглядит как близнец Чикаго». Звезда отметила, что малыш, конечно же, еще изменится, но пока выглядит абсолютной копией ее младшей дочери.

Твит Кардашьян вызвал ажиотаж в Сети: число комментариев к записи уже перевалило за несколько тысяч. Подписчики поздравили знаменитость и теперь с нетерпением ждут, когда будет объявлено имя малыша. 

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10 мая 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Instagram
Теги

Ким Кардашьян, Канье Уэст, Норт Уэст, Сэйнт Уэст, Чикаго Уэст

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • Поздравляем! дети это цветы жизни и детки у них хорошенькие такие.

  • Cмесь с армянами дети просто прелесть какие красивые рождаются

  • Сестры Кардашьян такие красавицы!

  • Бозез ты мой до чего красивые детки у них.

  • Это не "стали родителями ". Это "купили себе еще ребеночка".

  • Счастливые люди-ну что сказать!

  • а чё сама то...не родит ,*** вон какая,сам бы вылез

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