Ким Кардашьян и Канье Уэст стали родителями в четвертый раз

10 мая у 38-летней Ким Кардашьян и 41-летнего Канье Уэста родился сын. Малыш стал вторым ребенком пары, который появился на свет благодаря суррогатной матери.

В семье Кардашьян-Уэст случилось пополнение. Ким сообщила в соцсетях, что они с мужем стали родителями в четвертый раз. Рожала, правда, не сама знаменитость, а суррогатная мать. «Он здесь, и он безупречен», — написала в Твиттере звезда реалити, тем самым поделившись с подписчиками радостной новостью.

Следом Ким сообщила, что мальчик чрезвычайно похож на свою сестру: «А еще он выглядит как близнец Чикаго». Звезда отметила, что малыш, конечно же, еще изменится, но пока выглядит абсолютной копией ее младшей дочери.

1 2 3 ... 10 Ким Кардашьян и Канье Уэста снова стали родителями

Твит Кардашьян вызвал ажиотаж в Сети: число комментариев к записи уже перевалило за несколько тысяч. Подписчики поздравили знаменитость и теперь с нетерпением ждут, когда будет объявлено имя малыша.