Алсу приняла участие в программе Максима Галкина

После победы своей дочери на шоу «Голос. Дети», ставшей причиной громкого скандала, певица Алсу продолжает хранить молчание в соцсетях, но на публике все же иногда появляется. На днях артистка стала героиней программы «Сегодня вечером».

Все, кто следил за резонансной историей, связанной с победой Микеллы Абрамовой на шоу «Голос. Дети», помнят, что первым свое мнение о результатах голосования высказал Максим Галкин. Известный юморист и телеведущий прямо заявил, что победу дочери Алсу считает нечестной.



Мама 11-летней победительницы до сих пор никак не прокомментировала случившееся. Алсу не общается с журналистами и не обновляет соцсети с 26 апреля.

Впрочем, на публике 35-летняя звезда все же появляется. На днях она стала участницей программы «Сегодня вечером», ведущим которой является Максим Галкин.

Не ждите сенсационных признаний от Алсу. Как и другие звездные гости, певица говорила исключительно по теме передачи, посвященной прошедшему Дню Победы. Артистка рассказала о дедушке и бабушке своего супруга Яна Абрамова, ушедших воевать на фронт, вспоминал своих родственников, а также исполнила песню «Землянка».

Поклонники рады возвращению Алсу, но все же ждут, что она прокомментирует победу Микеллы.