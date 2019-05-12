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Вера Брежнева резко ответила на вопрос фолловеров, почему она не поздравила мужа с днем рождения в соцсетях

О времена, о нравы! Стоит в наши дни кому-нибудь из знаменитостей не рассказать о важном в их жизни событии в соцсетях, интернет-пользователи тут же поднимают волну возмущения и зачастую делают неправильные выводы.

11 мая свой день рождения отмечал Константин Меладзе — известному композитору и продюсеру исполнилось 56 лет. Звездные друзья артиста посвятили ему свои посты в соцсетях, пожелав долгих лет жизни и творческого вдохновения.

Константин Меладзе и Альбина Джанабаева
Константин Меладзе и Альбина Джанабаева

Одной из первых поздравление с днем рождения опубликовала Альбина Джанабаева — супруга Валерия Меладзе. «Мы с вами много лет идем плечом к плечу! С днем рождения, Константин! Счастья, вдохновения и крепкого здоровья!
Спасибо за все», — написала певица, сопроводив сообщение фотографией со своим деверем (здесь и далее офрография и пунктуация авторов сохранены).

Поклонники артиста с нетерпением ждали, когда же слово возьмет главная женщина в жизни Константина — его супруга Вера Брежнева. В Инстаграме 37-летней звезды фото с мужем появилось незадолго до полуночи, и сообщение, которым она сопроводила снимок, было совсем не таким, каким его ждали фолловеры. 

«Сегодня друзья прислали пару статей на тему, что я не поздравила мужа с Днем Рождения в Инстаграм.... И хочется спросить, люди, вы реально думаете , что я должна мужчину, с которым живу, поздравить здесь?? Вы реально думаете, что показатель любви, совместной жизни и счастья — это фото в соцсетях ??)) Или думаете все, что вы видите в Инстаграм — это правда?? Я сегодня провела счастливый день без соцсетей. Рядом с именинником. Поздравив его первой лично», — написала Вера под черно-белым снимком, на котором запечатлена с Константином. В конце своего сообщения Брежнева пожелала всем любви реальной, а не виртуальной.

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12 мая 2019
Текст Алена Петровская
Фото Instagram
Теги

Вера Брежнева, Елена Перминова, Соня Киперман, Константин Меладзе

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Надо же- какая любовь))Смешно просто))Ну пусть сама себя убеждает))

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