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СМИ: муж Алсу просит засекретить результаты проверки голосования финала шоу «Голос. Дети»

Скандальная история с победой Микеллы Абрамовой в шоу «Голос. Дети» получила новый виток. Нет, Алсу пока так и хранит молчание, а вот ее супруг Ян Абрамов, как сообщают СМИ, обратился к тем, кто занимается проверкой результатов голосования.

С финала шестого сезона шоу «Голос. Дети» прошло уже две недели, а в Сети все не утихают споры о том, честным ли было голосование, принесшее победу 11-летней Микелле Абрамовой? Напомним, за младшую дочь Алсу свой голов отдали рекордные 56,5 % телезрителей. 

На следующий же день после финала представители Первого канала заявили, что будет проведена проверка. Когда это случится, неизвестно, но 12 мая в СМИ появилась информация о том, что отец победительницы Ян Абрамов попросил не оглашать итоги.

Как сообщает Телергам-канал Baza, бизнесмен обратился к представителям голландской компании Talpa, которой принадлежат права на трансляции шоу, и попросил засекретить результаты проверки. «По его мнению, публикация результатов расследования лишь дополнительно привлечет внимание к этой уже ушедшей теме», — цитируют инсайдеров российские СМИ.

Абрамов заявил, что сложившаяся ситуация напоминает «целенаправленную травлю девочки», которая может привести к серьезным психологическим проблемам. 

Директор Алсу Сергей Фадеев уже выступил с официальным опровержением, отметив, что «эта лживая информация была распространена с целью оказания давления на психологическое состояние малолетнего ребенка и манипулирования общественным мнением». 

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12 мая 2019
Текст Алена Петровская
Фото Instagram
Теги

Алсу, Ян Абрамов

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23 комментария Добавить комментарий
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  • А зачем тогда вообще нужна эта проверка, если ее результаты не будут обнародованы? Это ж надо было такое ляпнуть!🤦‍♀️

  • «По его мнению, публикация результатов расследования лишь дополнительно привлечет внимание к этой уже ушедшей теме», — цитируют инсайдеров российские СМИ.Почему же ушедшей - продолжающейся теме, Ян Абрамов! И о психологическом состоянии, от такой головокружительной победы своей дочери, раньше надо было думать, а не обвинять сейчас всех и вся!

  • На воре, как известно, шапка горит. Раз семейка этой Микеллы хочет скрыть результаты расследования, значит, там есть что скрывать. Честным людям бояться нечего.

  • Значит есть чего бояться. Еще чего, засекретить, ага. Не отмыться от позора ему

  • Какая лживая инфо была распространена, что голоса купили что ли?

  • Ща будут давить на "травлю бедного ребеночка", типа очень жалостливо звучит. А бедный ребеночек сидит у себя в лондонском особняке и ему ваааааще по барабану что там в далекой России какие-то людишки вякают. Ребеночек потешил свое самолюбие "победой" в конкурсе и плевать на все остальное. Прям затравили и загнобили, ага, ща расплачусь аж!🤦‍♀️🤦‍♀️

  • У них еще дедушка есть.Дедушка не простой,а прожженый со всех сторон.Именно при нем,еще не будучи замужем,доченька Алсу заняла второе место на Евровидении.Тогда тоже было очень удивительно.

  • Гость

    Какая лживая инфо была распространена, что голоса купили что ли?

    Наверное, он имел в виду шокирующие утверждения злобных завистников, что Микеллочка не является самой лучшей певицей на планете Земля да и вообще во всей нашей Галактике.

  • Чушь какая.

  • Никто не травит ребёнка, травят его непорядочных родителей и непорядочное руководство «голоса» и первого канала. О своём ребёнке надо было самим думать, а не обвинять всех и вся. А вот кто реально пострадал психологически, это те талантливые дети, которые заслужили победу!!! Алсу и компания, убирайтесь вон со своими деньгами и отпрысками!!!!

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