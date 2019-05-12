СМИ: муж Алсу просит засекретить результаты проверки голосования финала шоу «Голос. Дети»

Скандальная история с победой Микеллы Абрамовой в шоу «Голос. Дети» получила новый виток. Нет, Алсу пока так и хранит молчание, а вот ее супруг Ян Абрамов, как сообщают СМИ, обратился к тем, кто занимается проверкой результатов голосования.



С финала шестого сезона шоу «Голос. Дети» прошло уже две недели, а в Сети все не утихают споры о том, честным ли было голосование, принесшее победу 11-летней Микелле Абрамовой? Напомним, за младшую дочь Алсу свой голов отдали рекордные 56,5 % телезрителей.



На следующий же день после финала представители Первого канала заявили, что будет проведена проверка. Когда это случится, неизвестно, но 12 мая в СМИ появилась информация о том, что отец победительницы Ян Абрамов попросил не оглашать итоги.



Как сообщает Телергам-канал Baza, бизнесмен обратился к представителям голландской компании Talpa, которой принадлежат права на трансляции шоу, и попросил засекретить результаты проверки. «По его мнению, публикация результатов расследования лишь дополнительно привлечет внимание к этой уже ушедшей теме», — цитируют инсайдеров российские СМИ.

1 2 3 4 5 6 7 Ян Абрамов и Алсу переживают сейчас не самые простые времена

Абрамов заявил, что сложившаяся ситуация напоминает «целенаправленную травлю девочки», которая может привести к серьезным психологическим проблемам.



Директор Алсу Сергей Фадеев уже выступил с официальным опровержением, отметив, что «эта лживая информация была распространена с целью оказания давления на психологическое состояние малолетнего ребенка и манипулирования общественным мнением».



