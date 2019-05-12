СМИ: муж Алсу просит засекретить результаты проверки голосования финала шоу «Голос. Дети»

С финала шестого сезона шоу «Голос. Дети» прошло уже две недели, а в Сети все не утихают споры о том, честным ли было голосование, принесшее победу 11-летней Микелле Абрамовой? Напомним, за младшую дочь Алсу свой голов отдали рекордные 56,5 % телезрителей.
На следующий же день после финала представители Первого канала заявили, что будет проведена проверка. Когда это случится, неизвестно, но 12 мая в СМИ появилась информация о том, что отец победительницы Ян Абрамов попросил не оглашать итоги.
Как сообщает Телергам-канал Baza, бизнесмен обратился к представителям голландской компании Talpa, которой принадлежат права на трансляции шоу, и попросил засекретить результаты проверки. «По его мнению, публикация результатов расследования лишь дополнительно привлечет внимание к этой уже ушедшей теме», — цитируют инсайдеров российские СМИ.
Абрамов заявил, что сложившаяся ситуация напоминает «целенаправленную травлю девочки», которая может привести к серьезным психологическим проблемам.
Директор Алсу Сергей Фадеев уже выступил с официальным опровержением, отметив, что «эта лживая информация была распространена с целью оказания давления на психологическое состояние малолетнего ребенка и манипулирования общественным мнением».