Меган Маркл и принц Гарри ограничены в родительских правах над собственным ребенком

13 мая исполнилась ровно неделя со дня рождения Арчи Харрисона Маунтбеттена-Виндзора — первенца принца Гарри и Меган Маркл. Аккурат к этому событию британские СМИ поделились весьма неожиданной информацией о новом наследнике британского престола и его родителях.



Май нынешнего года можно смело назвать месяцем принца Гарри и Меган Маркл. Оно и не удивительно — совсем недавно герцог и герцогиня Сассекские впервые стали родителями, а совсем скоро отметят первую годовщину свадьбы.

Пока в Сети обсуждают новое фото малыша Арчи, опубликованное в Инстаграме королевской четы, корреспонденты британского издания Express решили напомнить нам о весьма неожиданном факте. Знали ли вы, что права Меган и Гарри над собственным ребенком довольно ограниченны... И это предусмотрено особым законом!



Постановление, известное как «Великое мнение о прерогативе в отношении королевской семьи», было принято более трех веков назад. Оно гласит, что право полной опеки над детьми престолонаследников имеет лишь монарх. В данном случае Ее Величество Елизавета II. Именно она контролирует их образование, воспитание и браки.

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Впрочем, это скорее формальность, которой придерживаются из уважения к традициям. «Сомневаюсь, что королева вмешивается в воспитание малышей. Полагаю, она позволяет своим потомкам самостоятельно заниматься детьми», — цитирует Express слова эксперта Марлен Кениг.