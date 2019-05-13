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Меган Маркл и принц Гарри ограничены в родительских правах над собственным ребенком

13 мая исполнилась ровно неделя со дня рождения Арчи Харрисона Маунтбеттена-Виндзора — первенца принца Гарри и Меган Маркл. Аккурат к этому событию британские СМИ поделились весьма неожиданной информацией о новом наследнике британского престола и его родителях. 

Май нынешнего года можно смело назвать месяцем принца Гарри и Меган Маркл. Оно и не удивительно — совсем недавно герцог и герцогиня Сассекские впервые стали родителями, а совсем скоро отметят первую годовщину свадьбы.

Пока в Сети обсуждают новое фото малыша Арчи, опубликованное в Инстаграме королевской четы, корреспонденты британского издания Express решили напомнить нам о весьма неожиданном факте. Знали ли вы, что права Меган и Гарри над собственным ребенком довольно ограниченны... И это предусмотрено особым законом!

Постановление, известное как «Великое мнение о прерогативе в отношении королевской семьи», было принято более трех веков назад. Оно гласит, что право полной опеки над детьми престолонаследников имеет лишь монарх. В данном случае Ее Величество Елизавета II. Именно она контролирует их образование, воспитание и браки.

Впрочем, это скорее формальность, которой придерживаются из уважения к традициям. «Сомневаюсь, что королева вмешивается в воспитание малышей. Полагаю, она позволяет своим потомкам самостоятельно заниматься детьми», — цитирует Express слова эксперта Марлен Кениг.

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13 мая 2019
Текст Алена Петровская
Фото Getty Images, Instagram
Теги

Меган Маркл, Принц Гарри

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9 комментариев Добавить комментарий
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  • Какая Меган хорошенькая! Светится, когда смотрит на сына. Все-таки женщины после родов красивы по-особенному. Я имею в виду ухоженных и симпатичных))

  • Елизавета 2 может и не будет вмешиваться в воспитание(года уже не те для интриг),а вот когда Кейт станет королевой... Думаю возьмётся помочь воспитать ребенка Гарри и Меган😁....

  • Меган красавица! Так расцвела от счастья (и хорошего мужа))). Все таки воспитание это так важно, видно, что он свою жену на руках носит, не то что наши мужики...

  • Мыра

    Елизавета 2 может и не будет вмешиваться в воспитание(года уже не те для интриг),а вот когда Кейт станет королевой... Думаю возьмётся помочь воспитать ребенка Гарри и Меган😁....

    Кейт не станет королевой, она будет женой короля. Уильям сможет вмешиваться, давать разрешение на брак и т.д.

  • Мыра

    Елизавета 2 может и не будет вмешиваться в воспитание(года уже не те для интриг),а вот когда Кейт станет королевой... Думаю возьмётся помочь воспитать ребенка Гарри и Меган😁....

    Ну дадим человеку помечатать что Катюша станет королевой. Мечты,мечты где ваша сладость? Свежо преданье,а верится с трудом.

  • Гость

    Кейт не станет королевой, она будет женой короля. Уильям сможет вмешиваться, давать разрешение на брак и т.д.

    Дайте человеку помечтать!

  • Ребенок Меган и Гарри хорошенький,а дети Кейт все страшные какие-то.

  • Гость

    Кейт не станет королевой, она будет женой короля. Уильям сможет вмешиваться, давать разрешение на брак и т.д.

    Кейт станет королевой-консортом, а потом и королевой-матерью) Угадайте, кто там будет все решать?)))) Тем более уж Уильяму будет не до воспитания непонятного ребенка от единокровного брата, который ему делал подлянки. Кейт захочет - и сошлет учиться и воспитываться Ару в Африку, где ему самое место.

  • Гость

    Кейт станет королевой-консортом, а потом и королевой-матерью) Угадайте, кто там будет все решать?)))) Тем более уж Уильяму будет не до воспитания непонятного ребенка от единокровного брата, который ему делал подлянки. Кейт захочет - и сошлет учиться и воспитываться Ару в Африку, где ему самое место.

    Маркл изначально на это шла, женой младшего аристократа с необнародованными результатами ДНК, у которого там положение висит на волоске. В интервью перед свадьбой она яростно уверяла журналистов и всех, что готова признавать все традиции, в курсе как ей и ее семье теперь придется жить, а, значит, кланяться Кейт и ее детям, слушаться за содержание и отдавать собственных детей. Ей норм, дети ей как таковые не нужны, только положение и деньги и чтобы ничего не делать.

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