Меган Маркл и принц Гарри ограничены в родительских правах над собственным ребенком

Май нынешнего года можно смело назвать месяцем принца Гарри и Меган Маркл. Оно и не удивительно — совсем недавно герцог и герцогиня Сассекские впервые стали родителями, а совсем скоро отметят первую годовщину свадьбы.
Пока в Сети обсуждают новое фото малыша Арчи, опубликованное в Инстаграме королевской четы, корреспонденты британского издания Express решили напомнить нам о весьма неожиданном факте. Знали ли вы, что права Меган и Гарри над собственным ребенком довольно ограниченны... И это предусмотрено особым законом!
Постановление, известное как «Великое мнение о прерогативе в отношении королевской семьи», было принято более трех веков назад. Оно гласит, что право полной опеки над детьми престолонаследников имеет лишь монарх. В данном случае Ее Величество Елизавета II. Именно она контролирует их образование, воспитание и браки.
Впрочем, это скорее формальность, которой придерживаются из уважения к традициям. «Сомневаюсь, что королева вмешивается в воспитание малышей. Полагаю, она позволяет своим потомкам самостоятельно заниматься детьми», — цитирует Express слова эксперта Марлен Кениг.