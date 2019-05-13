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СМИ: «особенная» дочь Ирины Хакамады рассталась с женихом и представила нового бойфренда

Два года назад 19-летняя на тот момент дочь Ирины Хакамады объявила, что выходит замуж. На днях российские СМИ сообщили, что жених и невеста расстались.

Говорят, что любовь живет три года. В случае Марии Сиротинской и Влада Ситдикова прошло чуть больше времени. До того, как сделать в 2017-м объявление о грядущей свадьбе, молодые люди встречались несколько лет. В воскресенье стало известно, что «особенная» пара распалась.

По данным издания «Московский комсомолец», на своей странице в Фейсбуке дочь Ирины Хакамады сообщила, что у нее новый парень. «Это мой молодой человек», — гласит подпись к снимку. Что интересно, это же самое фото в Инстаграме Мария подписала чуть иначе: «Это мой друг».

Избранником девушки оказался Артем Турчинский, который, как и она, является актером театра «Взаимодействие». Интернет-пользователей теперь волнует лишь один вопрос — а как же Влад? По словам девушки, которые цитируют российские СМИ, с Владом они «не сошлись характерами, поэтому и расстались». 

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13 мая 2019
Текст Алена Петровская
Фото Instagram
Теги

Мария Сиротинская

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • Роковуха, че

  • Однако)))

  • в политику метит мужик, однозначно )

  • думаю, это для первого спектакль

  • молодец, живет обычной жизнью девушки- рассталась с одним, нашла другого))))

  • ещё сто штук поменяет, чья дочь-то..

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