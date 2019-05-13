Лера Кудрявцева опубликовала фото с 9-месячной дочкой

В начале мая Лера Кудрявцева вместе с мужем и дочкой улетела в Майами. Звездное семейство наслаждается заслуженным отдыхом и изредка делится с интернет-пользователями кадрами своих американских будней.



Этим летом дочке Леры Кудрявцевой исполнится год, а фотографий малышки Маши в Инстаграме звездной мамы не наберется и десяти штук. Телеведущая не из тех знаменитостей, кто часто делится фотографиями детей в соцсетях. Очередной редкий снимок появился на ее странице 12 мая.

В кадре Лера и Маша запечатлены в бассейне. Мама позирует в модном неоновом купальнике, дочка — в полосатом. Голову 9-месячной девочки украшает белая панама. «Моя любовь», — кратко подписала снимок Кудрявцева.

1 2 3 ... 9 Лера Кудрявцева порадовала подписчиков редким фото дочки Маши

Эта милая фотография не оставила равнодушными фолловеров телеведущей. Свои комментарии оставили и многие звездные друзья Кудрявцевой. Эмоциональнее всех на фото отреагировал молодой отец Влад Топадов. «Сладоооооость», — написал певец и поставил семь сердечек. На счастье!