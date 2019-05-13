Поклонники уверены, что Катя Жужа подтвердила слухи о своем замужестве

В начале мая журналистам стало известно, что 31-летняя Катя Жужа вышла замуж за 24-летнего автогонщика Артема Маркелова. До недавнего времени пара никак не комментировала слухи о своих отношениях. А 13 мая девушка намекнула фолловерам, что все-таки вышла замуж.

Катя Жужа

4 мая в ряде российских СМИ появилась информация о свадьбе экс-ведущей «Дома-2» Кати Жужи и сына российского миллионера Виталия Маркелова Артема.

О романе Кати и Артема стало известно в начале 2018-го. Пара предпочитает не афишировать свои отношения.

Сообщалось, что Жужа и Маркелов поженились в Лас-Вегасе, куда они недавно ездили отдыхать с дочерью Кати Николь.

Катя с дочерью Николь во время путешествия по Америке

Все это время ни телеведущая, ни автогонщик не комментировали слухи о своей свадьбе.

Впрочем, 13 мая девушка все же намекнула фолловерам на то, что вышла замуж, посвятив возлюбленному стихотворение.

«Тебе я доверяю в полной мере,

Любовь читаю в преданных глазах.

И, знаешь, незаметно я оттаю,

Покинет грусть со временем лицо.

Спасибо, что отвел меня от края,

Когда надел на палец мне кольцо», — написала Жужа на своей странице в Инстаграме (орфография и пунктуация автора сохранены).



1 2 3 ... 10 Недавно журналисты узнали, что Катя Жужа вышла замуж за Артема Маркелова

Судя по всему, пара действительно узаконила отношения. Интернет-пользователи поздравляют звезду с замужеством, но Катя не спешит отвечать на пожелания, стараясь сохранить подробности личной жизни.