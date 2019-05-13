Поклонники уверены, что Катя Жужа подтвердила слухи о своем замужестве

4 мая в ряде российских СМИ появилась информация о свадьбе экс-ведущей «Дома-2» Кати Жужи и сына российского миллионера Виталия Маркелова Артема.
Сообщалось, что Жужа и Маркелов поженились в Лас-Вегасе, куда они недавно ездили отдыхать с дочерью Кати Николь.
Все это время ни телеведущая, ни автогонщик не комментировали слухи о своей свадьбе.
«Тебе я доверяю в полной мере,
Любовь читаю в преданных глазах.
И, знаешь, незаметно я оттаю,
Покинет грусть со временем лицо.
Спасибо, что отвел меня от края,
Когда надел на палец мне кольцо», — написала Жужа на своей странице в Инстаграме (орфография и пунктуация автора сохранены).
Судя по всему, пара действительно узаконила отношения. Интернет-пользователи поздравляют звезду с замужеством, но Катя не спешит отвечать на пожелания, стараясь сохранить подробности личной жизни.