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Поклонники уверены, что Катя Жужа подтвердила слухи о своем замужестве

В начале мая журналистам стало известно, что 31-летняя Катя Жужа вышла замуж за 24-летнего автогонщика Артема Маркелова. До недавнего времени пара никак не комментировала слухи о своих отношениях. А 13 мая девушка намекнула фолловерам, что все-таки вышла замуж. 
Катя Жужа
Катя Жужа

4 мая в ряде российских СМИ появилась информация о свадьбе экс-ведущей «Дома-2» Кати Жужи и сына российского миллионера Виталия Маркелова Артема. 

О романе Кати и Артема стало известно в начале 2018-го. Пара предпочитает не афишировать свои отношения. 

Сообщалось, что Жужа и Маркелов поженились в Лас-Вегасе, куда они недавно ездили отдыхать с дочерью Кати Николь. 

Катя Жужа
Катя с дочерью Николь во время путешествия по Америке

Все это время ни телеведущая, ни автогонщик не комментировали слухи о своей свадьбе.

Впрочем, 13 мая девушка все же намекнула фолловерам на то, что вышла замуж, посвятив возлюбленному стихотворение. 

«Тебе я доверяю в полной мере,
Любовь читаю в преданных глазах.  
И, знаешь, незаметно я оттаю,
Покинет грусть со временем лицо.
Спасибо, что отвел меня от края,
Когда надел на палец мне кольцо», — написала Жужа на своей странице в Инстаграме (орфография и пунктуация автора сохранены)

Судя по всему, пара действительно узаконила отношения. Интернет-пользователи поздравляют звезду с замужеством, но Катя не спешит отвечать на пожелания, стараясь сохранить подробности личной жизни.

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13 мая 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram
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Катя Жужа

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