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Какой Ксению Собчак видит влюбленный в нее Константин Богомолов

Несмотря на то, что 43-летний Богомолов и 37-летняя Собчак больше не скрывают свой роман, в микроблоге телеведущей не найти ни фотографий пары, ни снимков одного Константина. Зато на странице режиссера кадры с Ксенией мелькают куда чаще. 

«Он безнадежно влюблен!» — к такому выводу подписчики Константина Богомолова пришли на днях. В последнюю неделю в микроблоге известного режиссера были опубликованы фото- и видеокадры из Италии, куда наш роковой герой отправился вместе со своей возлюбленной Ксенией Собчак. 

Звездная пара, о которой в этом году говорят буквально все, проехалась по нескольким итальянским регионам, а завершила свое путешествие в Венеции, где сейчас проходит очередная Биеннале. В перерывах между выставками Ксения и Константин бродили по узким улочкам и не забывали фотографироваться. Один из полученных кадров с Собчак в главной роли Богомолов опубликовал у себя на странице.

«Это любовь», — комментировали многие подписчики режиссера. Сам маэстро на этот раз решил обойтись без слов и поставил под снимком лишь сердечко. 

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14 мая 2019
Текст Алена Петровская
Фото Instagram

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