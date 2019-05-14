Какой Ксению Собчак видит влюбленный в нее Константин Богомолов

Несмотря на то, что 43-летний Богомолов и 37-летняя Собчак больше не скрывают свой роман, в микроблоге телеведущей не найти ни фотографий пары, ни снимков одного Константина. Зато на странице режиссера кадры с Ксенией мелькают куда чаще.



«Он безнадежно влюблен!» — к такому выводу подписчики Константина Богомолова пришли на днях. В последнюю неделю в микроблоге известного режиссера были опубликованы фото- и видеокадры из Италии, куда наш роковой герой отправился вместе со своей возлюбленной Ксенией Собчак.

Звездная пара, о которой в этом году говорят буквально все, проехалась по нескольким итальянским регионам, а завершила свое путешествие в Венеции, где сейчас проходит очередная Биеннале. В перерывах между выставками Ксения и Константин бродили по узким улочкам и не забывали фотографироваться. Один из полученных кадров с Собчак в главной роли Богомолов опубликовал у себя на странице.

1 2 3 4 5 6 Ксения Собчак в объективе Константина Богомолова

«Это любовь», — комментировали многие подписчики режиссера. Сам маэстро на этот раз решил обойтись без слов и поставил под снимком лишь сердечко.