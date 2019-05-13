На отдыхе дети Анны Хилькевич спят в комнате с няней

В майские праздники Анна Хилькевич вместе с мужем и детьми отдыхала в Дубае. Накануне отъезда в Москву 32-летняя актриса поделилась некоторыми подробностями семейной поездки.



Завтрак, отдых у бассейна, обед, тихий час, ужин, отбой — думаем, примерно по такому расписанию проходит путешествие Анны Хилькевич, ее супруга Артура и двух их дочек, Арианны и Марии. Звездное семейство отдыхает в Дубае, откуда актриса регулярно делится фотографиями. 13 мая она опубликовала снимок, под которым поделилась некоторыми подробностями поездки.

«Пожалуй, я разрушу миф о том, что я идеальная мама))) с нами тут няня, и мало того, девочки ночью спят с ней в комнате», — написала в Инстаграме звезда «Универа» (орфография и пунктуация автора сохранены).

1 2 3 4 5 6 7 Анна Хилькевич рассказала, как проходит ее семейный отпуск

Обычно любые заявления знаменитостей, особенное те, что касаются детей, вызывает бурную реакцию среди интернет-пользователей. Фолловеры, как правило, критикуют звездных родителей и дают им советы, как лучше жить и воспитывать свое чадо. Однако на этот подписчицы Анны, среди которых, видимо, большинство — мамы, поддержали Хилькевич, отметив, что она все верно сделала, взяв с собой в путешествие няню.