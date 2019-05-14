Дарья Пынзарь продемонстрировала свой живот без фильтров и втягивания

Большую часть года Дарья Пынзарь проводит в Турции. Оттуда экс-участница «Дома-2» регулярно публикует пляжные фото, которые нередко становятся предметом жарких споров в Сети.



Некоторое время назад Дарья Пынзарь прилетела из Турции в Россию. Цель своего визита бывшая звезда «Дома-2» скрывать не стала и сразу сообщила в Инстаграме, что в ближайшее время планирует сделать пластическую операцию.



Избавиться 33-летняя Дарья решила от двойного подбородка. Процедура прошла успешно, реабилитация тоже закончилась, и Пынзарь смогла вернуться на свое уже родное Средиземноморское побережье. Оттуда блондинка публикует фото и видео, на которых демонстрирует свою фигуру в купальнике.

13 мая в Инстаграме знаменитости появился ролик. В кадре наша героиня показывает свой плоский живот. «Вот так-вот, без фильтров и без втягивания», — не без гордости написала под видео Дарья.

1 2 3 4 5 6 7 Последние фото Дарьи Пынзарь в соцсетях привлекли внимание интернет-пользователей

Поклонники отметили цветущий вид Дарьи, ну а хейтеры, попытавшиеся разглядеть на видео следы фотошопа, заявили, что все дело в удачно подобранном ракурсе съемки.