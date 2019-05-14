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Дарья Пынзарь продемонстрировала свой живот без фильтров и втягивания

Большую часть года Дарья Пынзарь проводит в Турции. Оттуда экс-участница «Дома-2» регулярно публикует пляжные фото, которые нередко становятся предметом жарких споров в Сети.

Некоторое время назад Дарья Пынзарь прилетела из Турции в Россию. Цель своего визита бывшая звезда «Дома-2» скрывать не стала и сразу сообщила в Инстаграме, что в ближайшее время планирует сделать пластическую операцию.

Избавиться 33-летняя Дарья решила от двойного подбородка. Процедура прошла успешно, реабилитация тоже закончилась, и Пынзарь смогла вернуться на свое уже родное Средиземноморское побережье. Оттуда блондинка публикует фото и видео, на которых демонстрирует свою фигуру в купальнике.

13 мая в Инстаграме знаменитости появился ролик. В кадре наша героиня показывает свой плоский живот. «Вот так-вот, без фильтров и без втягивания», — не без гордости написала под видео Дарья.

  • Дарья Пынзарь
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    Последние фото Дарьи Пынзарь в соцсетях привлекли внимание интернет-пользователей
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Поклонники отметили цветущий вид Дарьи, ну а хейтеры, попытавшиеся разглядеть на видео следы фотошопа, заявили, что все дело в удачно подобранном ракурсе съемки.

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14 мая 2019
Текст Алена Петровская
Фото Instagram
Теги

Дарья Пынзарь

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