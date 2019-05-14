СМИ: свидетельница по делу Мамаева и Кокорина выпала из окна и находится в состоянии искусственной комы

На днях в Москве завершился суд по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева. Футболисты были признаны виновными и получили реальные сроки. Впрочем, шумиха вокруг этой истории не закончилась.

Екатерина Бобкова находится в коме

8 мая суд признал виновными футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева и назначил им наказание в виде лишения свободы. Одной из главных свидетельниц по этому делу была Екатерина Бобкова. На днях стало известно, что она стала жертвой несчастного случая.

Девушка выпала из окна в Чехии

14 мая информационное агентство «РИА Новости» сообщило, что Бобкова, которая отдыхала в Чехии, выпала из окна и в результате получила серьезные травмы. Девушку доставили в местную больницу и ввели в состояние искусственной комы. О том, что Екатерина нуждается в срочном лечении, также сообщила ее подруга Алина Сергиенко. По данным СМИ, несчастный случай произошел 10 мая в Шпиндлерув-Млине.

1 2 3 ... 10 СМИ сообщили о том, что Екатерина Бобкова находится в одной из больниц в Чехии

Сейчас для Бобковой собираются средства. Напомним, Екатерина находилась в компании Кокорина и Мамаева во время их конфликтов с Виталием Соловчуком и Денисом Паком.