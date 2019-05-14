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СМИ: свидетельница по делу Мамаева и Кокорина выпала из окна и находится в состоянии искусственной комы

На днях в Москве завершился суд по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева. Футболисты были признаны виновными и получили реальные сроки. Впрочем, шумиха вокруг этой истории не закончилась.
Екатерина Бобкова находится в коме
Екатерина Бобкова находится в коме

8 мая суд признал виновными футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева и назначил им наказание в виде лишения свободы. Одной из главных свидетельниц по этому делу была Екатерина Бобкова. На днях стало известно, что она стала жертвой несчастного случая.

Девушка выпала из окна в Чехии
Девушка выпала из окна в Чехии

14 мая информационное агентство «РИА Новости» сообщило, что Бобкова, которая отдыхала в Чехии, выпала из окна и в результате получила серьезные травмы. Девушку доставили в местную больницу и ввели в состояние искусственной комы. О том, что Екатерина нуждается в срочном лечении, также сообщила ее подруга Алина Сергиенко. По данным СМИ, несчастный случай произошел 10 мая в Шпиндлерув-Млине.

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    СМИ сообщили о том, что Екатерина Бобкова находится в одной из больниц в Чехии
    Смотреть галерею

Сейчас для Бобковой собираются средства. Напомним, Екатерина находилась в компании Кокорина и Мамаева во время их конфликтов с Виталием Соловчуком и Денисом Паком. 

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14 мая 2019
Текст Елизавета Карасева
Фото PhotoXPress.ru, Instagram

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Сама ? Не верю ,не чисто тут явно что то ...

  • Уже и свидетельницу из окна выкинули.

  • на 9 фото задний план конечно удручает, в таком красивом платье, туфлях и в кресле и с томным взглядом на старые гаражи и стройку) девчонку жалко, выкарабкивайся и подальше от этой компании..

  • У этой свидетельницы вполне определенный род занятий. Выпала она так же, как выпадают девушки в дубаях. Да и не без алкоголя и кое-чего еще обошлось.

  • Одна из...Ну почему же они так похожи друг на друга!!!Одинаковые брови,ресницы,стрелки,губы,позы.

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