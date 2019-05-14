СМИ: свидетельница по делу Мамаева и Кокорина выпала из окна и находится в состоянии искусственной комы

8 мая суд признал виновными футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева и назначил им наказание в виде лишения свободы. Одной из главных свидетельниц по этому делу была Екатерина Бобкова. На днях стало известно, что она стала жертвой несчастного случая.
14 мая информационное агентство «РИА Новости» сообщило, что Бобкова, которая отдыхала в Чехии, выпала из окна и в результате получила серьезные травмы. Девушку доставили в местную больницу и ввели в состояние искусственной комы. О том, что Екатерина нуждается в срочном лечении, также сообщила ее подруга Алина Сергиенко. По данным СМИ, несчастный случай произошел 10 мая в Шпиндлерув-Млине.
Сейчас для Бобковой собираются средства. Напомним, Екатерина находилась в компании Кокорина и Мамаева во время их конфликтов с Виталием Соловчуком и Денисом Паком.