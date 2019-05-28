Любовь к искусству и женщине на 18 лет старше: что известно о новом избраннике Беллуччи и поможет ли он забыть Касселя

На экране Моника Беллуччи играет роковых красоток, а в жизни тяготеет к долгим романам и серьезным отношениям. После развода с Венсаном Касселем о личном актриса не распространялась, да и вообще сделала выбор в пользу одиночества, будто бы боясь снова обжечься. Однако с недавних пор глаза у Моники снова горят. Она счастлива.

В культовом фильме «Малена» Моника Беллуччи сыграла притягательную красавицу, которую боготворили мужчины и ненавидели женщины. Уверены, многие убеждены, что роковая Малена — истинная суть самой актрисы, что и в жизни она отдает себе отчет в том, какую власть имеет над противоположным полом, и умело этим пользуется, играя с чужими чувствами.



Возможно, так и есть. В многочисленных интервью Беллуччи не раз намекала на бурную личную жизнь, рассуждая о том, как скучно посвящать себя одному человеку.

Но то слова и образ, который успешно работает вкупе с эффектной внешностью и экранным типажом femme fatale. Как и любой диве, Монике приписывали не один десяток романов с самыми разными известными мужчинами, но почти все слухи не находили подтверждения. Зато мы немало знаем о другой Беллуччи — преданной и любящей, той, которая отдает свое сердце без остатка. Ведь замужем актриса была всего два раза — четыре года за Клаудио Карлосом Бассо и все четырнадцать за Венсаном Касселем.

Последний — главный мужчина в жизни Беллуччи, с ним она провела в общей сложности около 18 лет.

Их знакомство состоялось в 1996 году на съемках фильма «Квартира». Это не была любовь с первого взгляда. Более того — поговаривают, что Кассель пришел в бешенство, когда узнал, что в партнерши ему досталась начинающая актриса, чье, на первый взгляд, главное достоинство — пышная грудь и модельная внешность. Но кто сказал, что только «химия с первого взгляда» может дать росток чему-то настоящему? В процессе съемок Венсан все больше проникался молодой актрисой. Впоследствии итальянка три года демонстрировала строптивый характер непривыкшему принимать отказ французу, пока не сдалась. В 1999-м в Монте-Карло состоялась их свадьба.

Брак Касселя и Беллуччи был похож на американские горки: Моника продолжала рассуждать о свободолюбии с журналистами, вызывая ревность у Касселя, а тот, по слухам, назло заводил интрижки на стороне. Однако рождение детей сближало влюбленных, давая их отношениям новый запал. В 2004-м актеры стали родителями малышки Девы, а в 2010-м — еще одной девочки по имени Леони.

В 2013 году официальный представитель Беллуччи и Касселя подтвердил их расставание. Итальянская актриса, конечно, переживала из-за развода, хотя не скрывала, что не всегда была уверена в муже. В ноябре 2018-го она дала интервью журналу Paris Match, в котором назвала разрыв с Касселем болезненным, но необходимым решением, подарившим ей свободу. В той же беседе знаменитость произнесла слова, которые заставили поклонников подпрыгнуть: «Уже несколько месяцев в моей жизни есть мужчина. Он не имеет отношения к актерской среде, но тоже много путешествует. У нас схожий образ жизни, он меня понимает. Я очень счастлива». Больше о своем возлюбленном Моника не сказала ни слова. Все замерли, ожидая, когда же актриса представит публике этого счастливца.

Новая глава

Несколько месяцев охоты увенчались для папарацци долгожданным успехом. В декабре прошлого года наконец были добыты фотографии Беллуччи с ее новым избранником. Им оказался 36-летний французский художник Николя Лефевр. Напомним, самой Монике сейчас 54, а значит, возлюбленный младше нее на 18 лет.

В марте этого года пара перестала скрываться. Их первый совместный выход случился на показе Chanel.

Она — как всегда роскошная, в твидовом пальто и черных брюках, на каблуках и с легкой укладкой. Он — в полосатом костюме с неприталенным, нарочито свободным пиджаком, с запущенной бородой и словно непричесанными длинными волосами. Признайтесь, вы вряд ли ожидали увидеть рядом с Моникой Беллуччи «Аквамена»... Однако давайте не будем кривить душой, сейчас у таких бруталов поклонниц больше, чем у многих голливудских денди. Вспомните того же Джейсона Момоа, в этом году возглавившего список самых сексуальных мужчин планеты.

О том, что из себя представляет Николя Лефевр, известно немного, но эта загадочность придает ему больше шарма. Художник родился 22 июня 1982 года в пригороде Парижа. С юности он увлекался антиквариатом, в возрасте 18 лет поступил в Школу Лувра и впоследствии работал со многими экспертами по искусству, например, с декоратором-суперзвездой Акселем Вервордтом. Николя много путешествует, на каждом континенте он побывал по несколько раз. В 2008-м Лефевр открыл собственную галерею.



О личной жизни художник не распространяется, зато недавно в интервью изданию The Socialite Family рассказал о 6-летней дочери Анахи. «У нас с ней очень крепкая связь. Я всегда беру дочь на выставки, ярмарки, на охоту за антиквариатом. Она обожает приходить в мастерскую, я всегда спрашиваю ее мнение. Анахи помогает мне украшать наш дом», — поведал Николя.

По данным СМИ, с Моникой Беллуччи Лефевр познакомился на Лазурном берегу прошлым летом. Итальянская актриса обожает современное искусство, на этой почве влюбленные быстро сблизились.

Звезды о звездах

Поскольку Моника Беллуччи не так часто представляет своих возлюбленных публике, мы уверены, что с привлекательным художником у нее все серьезно. Но согласятся ли с нами звезды? Мы обратились к экстрасенсу Марианне Абравитовой, чтобы узнать ее мнение.

«Эту пару ждет свадьба и долгая совместная жизнь. Беллуччи и Лефевра связывают серьезные чувства, они очень бережно и тепло относятся друг к другу. Конечно, паре придется смириться со множеством пересудов. Художника будут обвинять в том, что ему нужны ее деньги, что он пиарится за ее счет, ищет выгоду», — заметила экстрасенс.

Абравитова подчеркивает, что Лефевр не ищет личной выгоды.

«Его чувства абсолютно искренние. В паре есть взаимность, чувства их истинные и фундаментальные. У них будет прекрасная семья, они будут жить вместе и хранить верность. Я вижу длинную семейную жизнь. О детях речи не идет, но, возможно, влюбленные захотят завести пару домашних животных», — добавила Абравитова.



1 2 3 ... 14 Несколько месяцев папарацци охотились за снимками нового возлюбленного Моники Беллуччи

Экстрасенс считает, что Беллуччи сейчас хочет пожить для себя. «Она всю жизнь жила работой, поэтому ей теперь хочется больше время посвятить себе. Вселенная послала ей своего человека. Можно сказать, они просто созданы друг для друга. Ей комфортно заботиться о нем, не теряя ощущения, что рядом с ней настоящий мужчина. В паре правильно построена модель взаимоотношений, поэтому и жить им вместе будет максимально просто. Будь Николя сильнее, Моника бы такого не потерпела: при всей женственности, она достаточно сильный человек, мог возникнуть конфликт интересов. Сильной женщине не нужен сильный мужчина, ей нужна поддержка. Уверена, у этой пары будет прекрасная жизнь, счастливая и гармоничная», — подытожила Марианна.



А вы верите в отношения Моники Беллуччи и ее нового возлюбленного?