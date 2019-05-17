Светлана Лобода устроила грандиозную вечеринку по случаю 8-летия старшей дочери

Дети достойны самого лучшего, особенно в день рождения. А потому родители не жалеют ни сил, ни фантазии, ни денег на то, чтобы обеспечить своему чаду настоящий праздник. Светлана Лобода, например, арендовала одно из самых модных мест столицы и привезла туда... лам.



На днях в Инстаграме Светланы Лободы появилось новое видео. Нет, певица не презентовала клип на песню — опубликованный ролик был снят на вечеринке по случаю дня рождения старшей дочери артистки Евангелины.



Свой восьмой день рождения девочка отметила еще 9 апреля: то ли в плотном графике звездной мамы не нашлось времени для праздника, то ли Светлана опубликовала видео спустя почти месяц, но эти кадры мы увидели лишь сейчас.

Местом проведения детской вечеринки стало одно из самых модных мест столицы. В гламурной студии под названием Shakirova Space нынче проходят презентации новых коллекций, съемки для глянцевых журналов и свадебные церемонии.

В день рождения Евангелины здание с мраморной лестницей, белоснежными стенами и хрустальными люстрами впервые посетили... ламы. Эти очаровательные пушистые создания с милыми мордочками стали одним из главных сюрпризов для именинницы.

1 2 3 ... 19 Светлана Лобода отметила день рождения старшей дочки

В течение нескольких часов веселая детвора фотографировалась вместе с ламами (а они те еще любители делать селфи!) и танцевала. В конце праздника вынесли разноцветный трехъярусный торт.