«В этой ситуации не может быть справедливости»: отечественные селебы отреагировали на отмену победы дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

На днях стало известно, что Первый канал аннулировал итоги голосования шестого сезона «Голоса. Дети», в котором победу одержала Микелла Абрамова. Многие звезды шоу-бизнеса не смогли оставить без внимания этот инцидент.

Первый канал отменил победу Микеллы Абрамовой

Последний сезон проекта «Голос. Дети» с самого начала привлек к себе небывалое внимание общественности, ведь одной из участниц стала дочь Алсу Микелла Абрамова. После финала и вовсе разгорелся скандал: девочка заняла первое место, набрав рекордные 56,5% голосов.

Результаты голосования аннулированы

На днях были оглашены результаты проверки финала — к сожалению, голоса за Микеллу были накручены с помощью ботов. Константин Эрнст принял решение аннулировать итоги программы. 24 мая состоится новый финал музыкального конкурса.



Звезды российского шоу-бизнеса не могли не прокомментировать беспрецедентный случай. Об отмене итогов голосования шестого сезона шоу высказались Глюкоза, Максим Фадеев, Валерий Меладзе, Яна Рудковская и другие знаменитости.

Валерий Меладзе

Так, один из наставников конкурса Валерий Меладзе, который еще несколько недель назад утверждал, что нужно заново провести голосование, одобрительно высказался о сложившейся ситуации. «Главное — это сохранить проект ''Голос. Дети'' в эфире и не потерять доверие зрителей. Продолжить помогать талантливым детям. Для меня это гораздо важнее любых голосований и побед», — прокомментировал Меладзе в Инстаграме (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза)

Певица Глюкоза, посмотрела на это с родительской точки зрения и заявила, что вся ситуация — хороший урок мамам и папам. «Мы безмерно любим детей, и их неудачи считаем своими! А это неправильно. Важно поддерживать своих детей, давать образование и все для того, чтобы они могли проявить себя. Как бы слепо мы ни любили, наши дети должны ошибаться, уметь проигрывать и снова вставать для того, чтобы победить!» — написала в микроблоге звезда.



«Мы не в ответе за своих родителей и близких, мы не можем упрекать себя в том, о чем даже не предполагали!» — добавила Наталья Чистякова-Ионова.

Рита Дакота

Рита Дакота не стала скрывать своих эмоций и раскритиковала Первый канал за допущение повторного голосования. «Можно сколько угодно кричать о справедливости, устраивать танцы на костях, так горячо и страстно ненавидеть, злорадствовать и ликовать тому, как ''справедливость восторжествовала''», — сообщила певица.



«Но при любом раскладе в этой всей гниющей ситуации не может быть уже никакой справедливости, ибо справедливость, при которой страдает маленький человек, ненавидимый огромной страной — довольно странная справедливость», — эмоционально отозвалась артистка.



1 2 3 ... 13 Российские знаменитости прокомментировали решение Первого канала отменить итоги шестого сезона шоу «Голос. Дети»

Звездная мама Микеллы Абрамовой Алсу до сих пор хранит молчание и не комментирует ни победу дочери, ни аннулирование итогов «Голоса. Дети». Ранее о новом финале высказался ведущий шоу Дмитрий Нагиев.