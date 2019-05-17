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«В этой ситуации не может быть справедливости»: отечественные селебы отреагировали на отмену победы дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

На днях стало известно, что Первый канал аннулировал итоги голосования шестого сезона «Голоса. Дети», в котором победу одержала Микелла Абрамова. Многие звезды шоу-бизнеса не смогли оставить без внимания этот инцидент.
Алсу, Микелла Абрамова
Первый канал отменил победу Микеллы Абрамовой

Последний сезон проекта «Голос. Дети» с самого начала привлек к себе небывалое внимание общественности, ведь одной из участниц стала дочь Алсу Микелла Абрамова. После финала и вовсе разгорелся скандал: девочка заняла первое место, набрав рекордные 56,5% голосов.

Голос. Дети
Результаты голосования аннулированы

На днях были оглашены результаты проверки финала — к сожалению, голоса за Микеллу были накручены с помощью ботов. Константин Эрнст принял решение аннулировать итоги программы. 24 мая состоится новый финал музыкального конкурса.

Звезды российского шоу-бизнеса не могли не прокомментировать беспрецедентный случай. Об отмене итогов голосования шестого сезона шоу высказались Глюкоза, Максим Фадеев, Валерий Меладзе, Яна Рудковская и другие знаменитости.

Валерий Меладзе
Валерий Меладзе

Так, один из наставников конкурса Валерий Меладзе, который еще несколько недель назад утверждал, что нужно заново провести голосование, одобрительно высказался о сложившейся ситуации. «Главное — это сохранить проект ''Голос. Дети'' в эфире и не потерять доверие зрителей. Продолжить помогать талантливым детям. Для меня это гораздо важнее любых голосований и побед», — прокомментировал Меладзе в Инстаграме (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза)
Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза)

Певица Глюкоза, посмотрела на это с родительской точки зрения и заявила, что вся ситуация — хороший урок мамам и папам. «Мы безмерно любим детей, и их неудачи считаем своими! А это неправильно. Важно поддерживать своих детей, давать образование и все для того, чтобы они могли проявить себя. Как бы слепо мы ни любили, наши дети должны ошибаться, уметь проигрывать и снова вставать для того, чтобы победить!» — написала в микроблоге звезда.

«Мы не в ответе за своих родителей и близких, мы не можем упрекать себя в том, о чем даже не предполагали!» — добавила Наталья Чистякова-Ионова.

Рита Дакота
Рита Дакота

Рита Дакота не стала скрывать своих эмоций и раскритиковала Первый канал за допущение повторного голосования. «Можно сколько угодно кричать о справедливости, устраивать танцы на костях, так горячо и страстно ненавидеть, злорадствовать и ликовать тому, как ''справедливость восторжествовала''», — сообщила певица.

«Но при любом раскладе в этой всей гниющей ситуации не может быть уже никакой справедливости, ибо справедливость, при которой страдает маленький человек, ненавидимый огромной страной — довольно странная справедливость», — эмоционально отозвалась артистка.

  • Микелла Абрамова, Ержан Максим, Валерий Кузаков
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    Российские знаменитости прокомментировали решение Первого канала отменить итоги шестого сезона шоу «Голос. Дети»
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Звездная мама Микеллы Абрамовой Алсу до сих пор хранит молчание и не комментирует ни победу дочери, ни аннулирование итогов «Голоса. Дети». Ранее о новом финале высказался ведущий шоу Дмитрий Нагиев.

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17 мая 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, Legion-Media.ru, PhotoXPress.ru
Теги

Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза), Валерий Меладзе, Рита Дакота

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Есть справедливость! Как раз эта ситуация и есть СПРАВЕДЛИВОСТЬ.

  • Хорошо пропиарили шоу. А то совсем никому не интересно было.

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