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Принц Гарри и Меган Маркл отказались от помощи няни

На прошлой неделе в семье герцога и герцогини Сассекских случилось пополнение: 6 мая Меган Маркл родила сына. Недавно стало известно, что королевские родители решили обойтись без услуг няни.
Принц Гарри, Меган Маркл
Меган Маркл и принц Гарри с новорожденным сыном

После рождения сына Меган Маркл и принца Гарри мировая общественность с особой внимательностью следит за королевской четой. Недавно стало известно, что герцог и герцогиня Сассекские пока не будут нанимать няню для воспитания маленького Арчи Харрисона.

Во Фрогмор-коттедже, куда переехали супруги еще до родов Меган, нет даже шеф-повара. Однако совсем без помощи молодые родители не остались.

Меган Маркл, Дориа Рэгланд
Меган Маркл с 62-летней матерью Дорией Рэгланд

С малышом Арчи герцогине помогает ее мама — Дориа Рэгланд. Она прилетела к дочери из США за несколько дней до родов и сейчас находится с ней.

«Она всегда рядом. Пара выделила ей отдельное крыло в новом коттедже», — рассказала эксперт Кэти Николл в интервью The Daily Mail.

Ранее ходили слухи, что Меган хочет нанять в помощники гувернера-мужчину. Важным условием для кандидата будет американское происхождение.

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17 мая 2019
Текст Авдеева Екатерина
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
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Принц Гарри, Меган Маркл

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Если это правда, то хорошо! Хоть меньше по соц.сетям шарахаться будут займутся сыном в реале.

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