Принц Гарри и Меган Маркл отказались от помощи няни

После рождения сына Меган Маркл и принца Гарри мировая общественность с особой внимательностью следит за королевской четой. Недавно стало известно, что герцог и герцогиня Сассекские пока не будут нанимать няню для воспитания маленького Арчи Харрисона.
Во Фрогмор-коттедже, куда переехали супруги еще до родов Меган, нет даже шеф-повара. Однако совсем без помощи молодые родители не остались.
С малышом Арчи герцогине помогает ее мама — Дориа Рэгланд. Она прилетела к дочери из США за несколько дней до родов и сейчас находится с ней.
«Она всегда рядом. Пара выделила ей отдельное крыло в новом коттедже», — рассказала эксперт Кэти Николл в интервью The Daily Mail.
Ранее ходили слухи, что Меган хочет нанять в помощники гувернера-мужчину. Важным условием для кандидата будет американское происхождение.