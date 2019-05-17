Принц Гарри и Меган Маркл отказались от помощи няни

На прошлой неделе в семье герцога и герцогини Сассекских случилось пополнение: 6 мая Меган Маркл родила сына. Недавно стало известно, что королевские родители решили обойтись без услуг няни.

Меган Маркл и принц Гарри с новорожденным сыном

После рождения сына Меган Маркл и принца Гарри мировая общественность с особой внимательностью следит за королевской четой. Недавно стало известно, что герцог и герцогиня Сассекские пока не будут нанимать няню для воспитания маленького Арчи Харрисона.



Во Фрогмор-коттедже, куда переехали супруги еще до родов Меган, нет даже шеф-повара. Однако совсем без помощи молодые родители не остались.



Меган Маркл с 62-летней матерью Дорией Рэгланд

С малышом Арчи герцогине помогает ее мама — Дориа Рэгланд. Она прилетела к дочери из США за несколько дней до родов и сейчас находится с ней.



«Она всегда рядом. Пара выделила ей отдельное крыло в новом коттедже», — рассказала эксперт Кэти Николл в интервью The Daily Mail.



1 2 3 ... 11 6 мая Меган Маркл и принц Гарри впервые стали родителями

Ранее ходили слухи, что Меган хочет нанять в помощники гувернера-мужчину. Важным условием для кандидата будет американское происхождение.