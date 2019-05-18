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Вера Брежнева опубликовала видео из постели с Константином Меладзе

В Сети то и дело обсуждают проблемы в браке Веры Брежневой и Константина Меладзе — супруги не распространяются о личной жизни, что дает почву для многочисленных домыслов. Впрочем, в Инстаграме певицы все же можно найти доказательства того, что у ее семьи все в порядке.

Не так давно Вере Брежневой пришлось резко ответить фолловерам своего Инстаграма, чтобы в очередной раз положить конец слухам о том, что она разводится с Константином Меладзе. Тогда вопросы у поклонников возникли из-за отсутствия поздравлений в день рождения мужа в Инстаграме певицы.

Те, кого тогда не убедили слова Брежневой, могут выдохнуть: Вера до сих пор живет с Константином и, судя по всему, в их семье царит гармония. Об этом свидетельствует видео, которое певица на днях опубликовала в микроблоге.

В ролике Брежнева лежит в потели, а рядом с ней — любимый супруг. Именно его голос слышится на фоне.

Брежнева и Меладзе живут в браке с 2015 года. Их тайная свадьба состоялась в Италии. На торжестве присутствовали только близкие.

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18 мая 2019
Текст Елизавета Карасева
Фото Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Вера Брежнева, Константин Меладзе

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Видео в постели, а всего лишь голос на фото, мастера заголовков!)

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