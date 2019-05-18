Вера Брежнева опубликовала видео из постели с Константином Меладзе

Не так давно Вере Брежневой пришлось резко ответить фолловерам своего Инстаграма, чтобы в очередной раз положить конец слухам о том, что она разводится с Константином Меладзе. Тогда вопросы у поклонников возникли из-за отсутствия поздравлений в день рождения мужа в Инстаграме певицы.
Те, кого тогда не убедили слова Брежневой, могут выдохнуть: Вера до сих пор живет с Константином и, судя по всему, в их семье царит гармония. Об этом свидетельствует видео, которое певица на днях опубликовала в микроблоге.
В ролике Брежнева лежит в потели, а рядом с ней — любимый супруг. Именно его голос слышится на фоне.
Брежнева и Меладзе живут в браке с 2015 года. Их тайная свадьба состоялась в Италии. На торжестве присутствовали только близкие.