Вера Брежнева опубликовала видео из постели с Константином Меладзе

В Сети то и дело обсуждают проблемы в браке Веры Брежневой и Константина Меладзе — супруги не распространяются о личной жизни, что дает почву для многочисленных домыслов. Впрочем, в Инстаграме певицы все же можно найти доказательства того, что у ее семьи все в порядке.

Не так давно Вере Брежневой пришлось резко ответить фолловерам своего Инстаграма, чтобы в очередной раз положить конец слухам о том, что она разводится с Константином Меладзе. Тогда вопросы у поклонников возникли из-за отсутствия поздравлений в день рождения мужа в Инстаграме певицы.

Те, кого тогда не убедили слова Брежневой, могут выдохнуть: Вера до сих пор живет с Константином и, судя по всему, в их семье царит гармония. Об этом свидетельствует видео, которое певица на днях опубликовала в микроблоге.

В ролике Брежнева лежит в потели, а рядом с ней — любимый супруг. Именно его голос слышится на фоне.

1 2 3 ... 9 Вера Брежнева и Константин Меладзе женаты с 2015 года

Брежнева и Меладзе живут в браке с 2015 года. Их тайная свадьба состоялась в Италии. На торжестве присутствовали только близкие.