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Принц Гарри и Меган Маркл отмечают первую годовщину свадьбы

Сегодня во Фрогмор-хаусе будет праздник — Меган Маркл и принц Гарри отметят в своем новом доме первую годовщину свадьбы. Супруги не только принимают поздравления со всего мира, но и сами сделали подарок поклонникам, опубликовав в Инстаграме фото с церемонии, которые не показывали раньше.

Ровно год назад — 19 мая 2018-го — весь мир прильнул к экранам телевизоров и компьютеров, где в прямом эфире транслировалась свадьба принца Гарри и Меган Маркл. Что тогда был за день! Поначалу погода не радовала — сильный ветер подпортил немало фотографий гостей церемонии. Однако к приезду невесты все было просто идеально.

Какой же это был волнительный момент, когда Меган в платье Givenchy и фате из тончайшего кружева начала подниматься по ступенькам Часовни. Как она шла по направлению к алтарю в одиночестве (родной отец не смог присутствовать), как принц Чарльз нежно взял ее под руку, как принц Гарри, увидев будущую жену, засмущался, но через пару секунд улыбнулся своей самой очаровательной улыбкой. Какими же влюбленными глазами он на нее смотрел! 

В честь первой годовщины семейной жизни на странице герцога и герцогини Сассекских в Инстаграме появился пост-поздравление. Супруги представили общественности редкие кадры со своей свадьбы. 

Видеоролик сопровождался песней This Little Light of Mine в исполнении группы Gospel Dream. Именно они выступали в тот день в Часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. 

За прошедший год в жизни Гарри и Меган произошло многое. Они расширили круг своих обязанностей, совершили несколько официальных поездок, в том числе и международных, Маркл получила от королевы Елизаветы II важную должность, супруги отделились от Кенсингтонского дворца и переехали в свой собственный дом.

Ну и, конечно же, главное событие прошедших двенадцати месяцев — Сассексы стали родителями. Малыш Арчи Харрисон появился на свет ранним утром 6 мая.

Молодые родители ни на минуту не отходят от своего первенца (правда, Гарри иногда вынужден отлучаться по рабочим вопросам или семейным делам Виндзоров) и наверняка годовщину свадьбы отметят узким кругом. Своих планов относительно празднования они не раскрывали, но уже можно сказать, кто точно разделит с ними это важное событие — Дория Рэгланд. Мама Меган прилетела в Лондон за несколько недель до рождения внука и теперь помогает дочери.

Woman.ru поздравляет герцога и герцогиню Сассекских с годовщиной свадьбы и желает им долгой и счастливой совместной жизни. И детишек побольше!

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19 мая 2019
Текст Алена Петровская
Фото Getty Images
Теги

Меган Маркл, Принц Гарри

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Пиар компания этой пары задолбала. Ну реально, надоели. Раз в месяц про них писать, было бы вполне достаточно, но не по три-четыре раза в день. Гарри даже не наследник, кому он интересен сам по себе? Единицам. Не говоря уже о его женушке.

  • Хватит писать про них оды! Два афериста с куклой под мышкой!

  • Тьфу, какой невиданный ранее, агрессивно-тошнотворный пиар!

  • Гость

    Пиар компания этой пары задолбала. Ну реально, надоели. Раз в месяц про них писать, было бы вполне достаточно, но не по три-четыре раза в день. Гарри даже не наследник, кому он интересен сам по себе? Единицам. Не говоря уже о его женушке.

    Как Вы правы! Да и раз в месяц много-ничем особо не примечательные обычные люди. Что надела, куда посмотрела,что сказала... особенно,если учесть,что ничего интересного они ни разу не сказали,один и тот же набор банальностей, типа "это невероятное чувство", "это совершенно новый опыт" и пр.

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