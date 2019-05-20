Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины

20 мая в Верховной раде Украины прошла церемония инаугурации. 41-летний Владимир Зеленский стал новым главой государства.

Владимир Зеленский — новый президент Украины

В понедельник утром в Верховной раде состоялась официальная церемония вступления в должность Владимира Зеленского. Избранный президент стал шестым главой государства.



В 10:00 началась торжественная церемония. В Верховную раду из дома в Мариинском парке Владимир Зеленский пришел пешком. К слову, мэр Киева Виталий Кличко также не стал использовать автомобиль, а добрался на мероприятие на велосипеде.

До Верховной рады Зеленский дошел пешком

После официальной части с вручением символов власти (знака президента в виде орденской цепи, гербовой печати, а также булавы) политик обратился с речью к народу.

Свое выступление новоизбранный президент начал с шутливого вопроса сына. «Я слышал, что Зеленский президент. Значит, я тоже президент?» — процитировал Владимир 6-летнего Кирилла.

Политик подтвердил, что это почти так. Он объяснил собравшимся, что каждый из граждан Украины является президентом, ведь каждый несет ответственность за страну, передает Газета.ru.

1 2 3 ... 10 Елена Зеленская пришла на инаугурацию в белом костюме

Среди присутствующих на торжественном событии была и жена шоумена Елена Зеленская. Новоиспеченная первая леди недавно завела Инстаграм и уже выложила первые снимки с инаугурации. В инстаграм-историях Елена опубликовала видео, на котором поправляет галстук своему мужу перед встречей с журналистами. Число фолловеров Зеленской стремительно растет: буквально за пару часов после публикации первого поста подписчиков стало более 30 тысяч.