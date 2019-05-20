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Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины

20 мая в Верховной раде Украины прошла церемония инаугурации. 41-летний Владимир Зеленский стал новым главой государства.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский — новый президент Украины

В понедельник утром в Верховной раде состоялась официальная церемония вступления в должность Владимира Зеленского. Избранный президент стал шестым главой государства.

В 10:00 началась торжественная церемония. В Верховную раду из дома в Мариинском парке Владимир Зеленский пришел пешком. К слову, мэр Киева Виталий Кличко также не стал использовать автомобиль, а добрался на мероприятие на велосипеде.

Владимир Зеленский
До Верховной рады Зеленский дошел пешком

После официальной части с вручением символов власти (знака президента в виде орденской цепи, гербовой печати, а также булавы) политик обратился с речью к народу.

Свое выступление новоизбранный президент начал с шутливого вопроса сына. «Я слышал, что Зеленский президент. Значит, я тоже президент?» — процитировал Владимир 6-летнего Кирилла.

Политик подтвердил, что это почти так. Он объяснил собравшимся, что каждый из граждан Украины является президентом, ведь каждый несет ответственность за страну, передает Газета.ru

Среди присутствующих на торжественном событии была и жена шоумена Елена Зеленская. Новоиспеченная первая леди недавно завела Инстаграм и уже выложила первые снимки с инаугурации. В инстаграм-историях Елена опубликовала видео, на котором поправляет галстук своему мужу перед встречей с журналистами. Число фолловеров Зеленской стремительно растет: буквально за пару часов после публикации первого поста подписчиков стало более 30 тысяч.

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20 мая 2019
Текст Авдеева Екатерина
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, East News, AP Photo/Evgeniy Maloletka/ТАСС, AP Photo/Efrem Lukatsky/ТАСС, EPA/STEPAN FRANKO/ТАСС, Instagram
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Владимир Зеленский

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Надеюсь, он не разочарует своих избирателей.

  • Начало у него прекрасное. Я киевлянка, и нам ВСЕМ - всем регионам Украины - очень хочется, чтоб новый молодой президент вытащил нас (с нашей же конечно помощью) из пропасти, куда мы неумолимо падали.

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