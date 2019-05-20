В день рождения Леры Кудрявцевой Игорь Макаров опубликовал фото их 8-месячной дочки Маши

Лера Кудрявцева не любит много рассказывать о своей семье и об отношениях с мужем. Что уж говорить, если об интересном положении телеведущей мы узнали из микроблога ее супруга, спортсмена Игоря Макарова.
Не собиралась Лера показывать интернет-пользователям и лицо своей дочери, 8-месячной Маши, но любимый муж вновь нарушил планы звезды: в инстаграм-историях хоккеист опубликовал снимок, на котором девочка позирует в летнем ярком платье.
Возможно, снимок был приурочен к прошедшему дню рождения звездной супруги Макарова: 19 мая Кудрявцевой исполнилось 48 лет. А возможно, знаменитые родители решили, что пришло время представить девочку общественности. Ох уж эти пухлые щеки, длинные ресницы и светлые волосы! Оцените сами!