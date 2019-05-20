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В день рождения Леры Кудрявцевой Игорь Макаров опубликовал фото их 8-месячной дочки Маши

Телеведущая Лера Кудрявцева не часто балует поклонников фотографиями своей дочери, которой скоро исполнится год, и до сих пор не показала ее лица. Однако супруг звезды Игорь Макаров более благосклонен к фанатам: спортсмен порадовал подписчиков новым снимком наследницы.
Лера Кудрявцева, Игорь Макаров
Лера Кудрявцева, Игорь Макаров

Лера Кудрявцева не любит много рассказывать о своей семье и об отношениях с мужем. Что уж говорить, если об интересном положении телеведущей мы узнали из микроблога ее супруга, спортсмена Игоря Макарова.

Лера Кудрявцева
Лера Кудрявцева с дочкой Машей

Не собиралась Лера показывать интернет-пользователям и лицо своей дочери, 8-месячной Маши, но любимый муж вновь нарушил планы звезды: в инстаграм-историях хоккеист опубликовал снимок, на котором девочка позирует в летнем ярком платье.

Возможно, снимок был приурочен к прошедшему дню рождения звездной супруги Макарова: 19 мая Кудрявцевой исполнилось 48 лет. А возможно, знаменитые родители решили, что пришло время представить девочку общественности. Ох уж эти пухлые щеки, длинные ресницы и светлые волосы! Оцените сами!

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20 мая 2019
Текст Авдеева Екатерина
Фото Instagram, Persona Stars, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Лера Кудрявцева

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