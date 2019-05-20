«Он порой страшно бесит»: Влад Топалов честно рассказал о жизни с маленьким ребенком

В декабре 2018-го Влад Топалов и Регина Тодоренко стали родителями. Через полгода Влад признался, как изменилась его жизнь с появлением ребенка, и с какими трудностями он столкнулся.

Новоиспеченный папа Влад Топалов

33-летний Влад Топалов и 28-летняя Регина Тодоренко являются одной из обсуждаемых пар отечественного шоу-бизнеса. Их роман так стремительно развивался, что всего за год они успели влюбиться, пожениться и родить ребенка.

Влад Топалов и Регина Тодоренко

В октябре 2018-го певец и телеведущая стали мужем и женой. А через полтора месяца — родителями: 5 декабря на свет появился их сын Михаил. С того времени жизнь звездной четы сильно изменилась. Влад не раз признавался, как на него повлияло появление маленького ребенка в доме, а на днях он рассказал подписчикам, какого это — быть отцом.

Влад Топалов

Несмотря на все любовь и счастье, которые ему подарил своим появлением сын, Влад признался, что иногда ему сложно справиться с ситуацией. «В моей жизни появилось огромное солнце в лице жены, и к нему сверху еще спустилось вот такое жирное, сладкое, медовое, масляное счастье!» — начал свой пост артист (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

«Он (сын Михаил, прим. Woman.ru) порой страшно бесит. Хочется его запихнуть обратно туда, откуда я лично видел, как он вылазил. И я вам об этом тоже честно говорю», — откровенно заявил певец.

Топалов сразу же добавил, что все это шутки. «Видишь, как он улыбается — и сразу все раздражение проходит», — трогательно сообщил знаменитый отец своим фолловерам.

1 2 3 ... 12 Влад Топалов откровенно признался, что ему хочется сделать с сыном

Комментаторы поддержали звездного папу: кто-то начал делиться своим опытом воспитания, а кто-то пожелал Владу и его семье счастья и крепкого здоровья. «Детки так просто не растут», «Терпения и только наслаждения», — писали подписчики.