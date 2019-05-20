Спустя месяц после аварии певица МакSим выписалась из больницы и готова выйти на сцену

23 апреля российская певица МакSим попала в аварию. Около 30 дней Марина проходила курс лечения в клинике, а на днях стало известно, что исполнительницу выписали.

МакSим полностью пришла в себя после аварии и уже находится дома

В конце апреля МакSим пострадала в серьезном ДТП. Об изменениях в ее самочувствии весь месяц сообщала менеджер исполнительницы Маргарита Соколова. Все время реабилитации поклонники звезды ждали благоприятных новостей и, наконец, дождались: на днях представитель певицы сообщила, что Марину выписали.

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В Инстаграме Маргарита Соколова сообщила, что артистка уже дома.

«Марина чувствует себя хорошо. Впереди много работы», — написала менеджер (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Также представитель опубликовала план выступлений певицы. По словам Соколовой, уже на следующий день после выписки МакSим появится на премьере своего клипа «Абонент недоступен».



1 2 3 ... 10 Месяц назад МакSим попала в серьезное ДТП

Поклонники обрадовались этой новости. «Маленькая сильная девочка! Браво!», «Чудесная новость! Передавайте Марине самые добрые пожелания!», «Слава Богу, что все позади!», «Желаю крепкого здоровья и успехов», — оставляли добрые слова комментаторы.