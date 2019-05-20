Спустя месяц после аварии певица МакSим выписалась из больницы и готова выйти на сцену

В конце апреля МакSим пострадала в серьезном ДТП. Об изменениях в ее самочувствии весь месяц сообщала менеджер исполнительницы Маргарита Соколова. Все время реабилитации поклонники звезды ждали благоприятных новостей и, наконец, дождались: на днях представитель певицы сообщила, что Марину выписали.
В Инстаграме Маргарита Соколова сообщила, что артистка уже дома.
Также представитель опубликовала план выступлений певицы. По словам Соколовой, уже на следующий день после выписки МакSим появится на премьере своего клипа «Абонент недоступен».
Поклонники обрадовались этой новости. «Маленькая сильная девочка! Браво!», «Чудесная новость! Передавайте Марине самые добрые пожелания!», «Слава Богу, что все позади!», «Желаю крепкого здоровья и успехов», — оставляли добрые слова комментаторы.