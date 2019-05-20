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Спустя месяц после аварии певица МакSим выписалась из больницы и готова выйти на сцену

23 апреля российская певица МакSим попала в аварию. Около 30 дней Марина проходила курс лечения в клинике, а на днях стало известно, что исполнительницу выписали.
Марина Максимова
МакSим полностью пришла в себя после аварии и уже находится дома

В конце апреля МакSим пострадала в серьезном ДТП. Об изменениях в ее самочувствии весь месяц сообщала менеджер исполнительницы Маргарита Соколова. Все время реабилитации поклонники звезды ждали благоприятных новостей и, наконец, дождались: на днях представитель певицы сообщила, что Марину выписали.

Марина Максимова
Певица призналась, что переживала из-за того, что ей пришлось перенести множество концертов

В Инстаграме Маргарита Соколова сообщила, что артистка уже дома.

«Марина чувствует себя хорошо. Впереди много работы», — написала менеджер (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены)

Также представитель опубликовала план выступлений певицы. По словам Соколовой, уже на следующий день после выписки МакSим появится на премьере своего клипа «Абонент недоступен». 

Поклонники обрадовались этой новости. «Маленькая сильная девочка! Браво!», «Чудесная новость! Передавайте Марине самые добрые пожелания!», «Слава Богу, что все позади!», «Желаю крепкого здоровья и успехов», — оставляли добрые слова комментаторы.

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20 мая 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Марина Максимова

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