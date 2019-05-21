Стоит ли Микелле Абрамовой участвовать в повторном финале «Голос. Дети»? Даже фанаты Алсу против

Итоги шестого сезона шоу «Голос. Дети» были скомпрометированы накруткой голосов за Микеллу Абрамову. Первый канал решил провести новый финал, от участия в котором дочери Алсу советуют воздержаться.

Голоса за Микеллу Абрамову были накручены с помощью ботов

Скандал вокруг Первого канала и конкурса «Голос. Дети» никак не стихнет. После решения Константина Эрнста аннулировать голосование и провести новый итоговый концерт со всеми финалистами последнего сезона общественность разделилась на несколько лагерей: одни критиковали канал за допущение такой ситуации, другие — семью Алсу за нечестную победу дочери, а третьи защищали Микеллу, считая, что она не обязана отвечать за поступки своих родных.

Первый канал проведет внеплановый финал 24 мая

Повторный финал состоится вне зависимости от чужого мнения. Однако будет ли на сцене среди финалистов Микелла Абрамова — неизвестно. Интернет-пользователи считают, что девочке лучше воздержаться от участия, чтобы избежать новых потенциальных скандалов.

1 2 3 ... 12 26 апреля стали известны итоги шестого сезона «Голос. Дети»

Сейчас на Микеллу и всю ее семью идет огромное давление в Сети: сколько шуток и мемов было выпущено на тему ее нечестной победы! Даже некоторые фанаты Алсу ополчились против ее дочери. Певица, к слову, до сих пор никак не прокомментировала итоги конкурса «Голос. Дети».