Стоит ли Микелле Абрамовой участвовать в повторном финале «Голос. Дети»? Даже фанаты Алсу против

Скандал вокруг Первого канала и конкурса «Голос. Дети» никак не стихнет. После решения Константина Эрнста аннулировать голосование и провести новый итоговый концерт со всеми финалистами последнего сезона общественность разделилась на несколько лагерей: одни критиковали канал за допущение такой ситуации, другие — семью Алсу за нечестную победу дочери, а третьи защищали Микеллу, считая, что она не обязана отвечать за поступки своих родных.
Повторный финал состоится вне зависимости от чужого мнения. Однако будет ли на сцене среди финалистов Микелла Абрамова — неизвестно. Интернет-пользователи считают, что девочке лучше воздержаться от участия, чтобы избежать новых потенциальных скандалов.
Сейчас на Микеллу и всю ее семью идет огромное давление в Сети: сколько шуток и мемов было выпущено на тему ее нечестной победы! Даже некоторые фанаты Алсу ополчились против ее дочери. Певица, к слову, до сих пор никак не прокомментировала итоги конкурса «Голос. Дети».