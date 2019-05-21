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Стоит ли Микелле Абрамовой участвовать в повторном финале «Голос. Дети»? Даже фанаты Алсу против

Итоги шестого сезона шоу «Голос. Дети» были скомпрометированы накруткой голосов за Микеллу Абрамову. Первый канал решил провести новый финал, от участия в котором дочери Алсу советуют воздержаться.
Микелла Абрамова
Голоса за Микеллу Абрамову были накручены с помощью ботов

Скандал вокруг Первого канала и конкурса «Голос. Дети» никак не стихнет. После решения Константина Эрнста аннулировать голосование и провести новый итоговый концерт со всеми финалистами последнего сезона общественность разделилась на несколько лагерей: одни критиковали канал за допущение такой ситуации, другие  — семью Алсу за нечестную победу дочери, а третьи защищали Микеллу, считая, что она не обязана отвечать за поступки своих родных.

Первый канал проведет внеплановый финал 24 мая
Первый канал проведет внеплановый финал 24 мая

Повторный финал состоится вне зависимости от чужого мнения. Однако будет ли на сцене среди финалистов Микелла Абрамова — неизвестно. Интернет-пользователи считают, что девочке лучше воздержаться от участия, чтобы избежать новых потенциальных скандалов. 

Сейчас на Микеллу и всю ее семью идет огромное давление в Сети: сколько шуток и мемов было выпущено на тему ее нечестной победы! Даже некоторые фанаты Алсу ополчились против ее дочери. Певица, к слову, до сих пор никак не прокомментировала итоги конкурса «Голос. Дети».

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А как вы считаете, стоит ли Микелле Абрамовой участвовать в повторном финале «Голос. Дети»?

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21 мая 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото Instagram
Теги

Алсу

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • Девочку жаль. Виноваты ее родственники, уверенные, что все и вся можно купить. Но зачем еще больше раздражать народ повторным участием Микеллы? У нее впереди миллион возможностей в Британии, в США... пусть не в певческой карьере, но в других областях.

  • Как вообще может прийти в голову выставлять опять нечестного участника, в спорте ее бы сразу дисквалифицировали, в голосе тоже соревнуются, так что ей там делать нечего

  • ПОЧЕМУ АЛСУ МОЛЧИТ?! Или она тоже в шоке, что всё открылось и что 15 лет её певческой карьеры пошло под откос. Эпик фейл, как уже это назвали.

  • Если она не будет участвовать, то для кого весь этот цирк с повторным голосованием? Бабла срубить на голосовании? Итак очевидно, кто без Микеллы станет победителем.

  • Может это сама Мыкола билась в истерикн и требовала победу

  • Не стоит. Ребенок там просто разрыдается от обиды. А если кто-нить найдет, кто освистывать станет. Это все равно, что на плаху девочку послать. Надеюсь ее родители не настолько глупы и амбициозны ))) Сами виноваты, что так все получилось

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