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«Зато все натуральное!»: фолловеры не оценили маленькую грудь Юлии Ковальчук

Певица Юлия Ковальчук всегда была обладательницей стройной фигуры. Недавно солистка «Блестящих» вновь ее продемонстрировала, однако фолловеры внезапно обрушились на артистку с критикой. 
Юлия Ковальчук
Юлия Ковальчук

Юлия Ковальчук удивляет поклонников не только своими нарядами, но и подтянутой фигурой. Даже после родов певице не составило труда прийти в форму. Исполнительница много времени уделяет занятиям спортом и держит себя в тонусе, демонстрируя при этом свои успехи.

Чтобы вернуть форму, Юля упорно занималась спортом
Чтобы вернуть форму, Юля упорно занималась спортом

Недавно в Инстаграме артистки появился новый снимок, на котором 36-летняя Ковальчук позирует в бикини. Многие подписчики сразу же написали, что ракурс звезда выбрала явно неудачный (фото было сделано сверху). Юлия стоит около зеркала в купальнике-бандо, верх которого ей немного жмет. 

Юлия Ковальчук
Подписчики раскритиковали певицу за скромный объем груди
Фолловеры отметили не только подтянутую фигуру, стройный животик, но и... отсутствие груди. «Вообще плоская», «А где грудь?», «Доска», — не смогли промолчать хейтеры. 

К слову, на один из критичных комментариев ответил сам Алексей Чумаков. «Согласен, фото жены должны быть только на фоне ковра и пальто», — шутливо написал супруг певицы.

  • Юлия Ковальчук
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    Известная певица Юлия Ковальчук не часто балует подписчиков своими фото в купальнике
    Смотреть галерею

Справедливости ради стоит отметить, что большинство подписчиков были в восторге от фигуры Юлии. «Роскошная и эффектная», «Молодец, в форме», «Зато все свое, натуральное», — поддержали артистку поклонники.

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21 мая 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Юлия Ковальчук

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Люди, очнитесь, кому нужны эти "бидоны"? Молодая симпатичная женщина, с хорошей фигурой, естественная

  • Есть золотое правило.. Грудь женщины должна вмешаться в ладошку мужчины!!!

  • Бузова тоже без груди и не делает, потому что тоненькие с маленькой грудью однозначно трогательнее и красивее, чем буфера по типу теток с Виагры или кардашьян

  • Гость

    Мужчинам. Грудь и отличает женщину от них. А плоскодонкам только и остается писать про бидоны, как будто нормальной груди не бывает.

    Кстати, давно заметила, что чем у мужчины хуже образование, интеллект, воспитание и уровень жизни, тем больший размер груди ему нравится. И наоборот: образованным, воспитанным и реализовавшим себя мужчинам нравятся женщины с небольшой грудью (плоскодонки, по-Вашему).

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Гость 2019-05-20 16:40:00
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