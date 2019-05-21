«Зато все натуральное!»: фолловеры не оценили маленькую грудь Юлии Ковальчук

Юлия Ковальчук удивляет поклонников не только своими нарядами, но и подтянутой фигурой. Даже после родов певице не составило труда прийти в форму. Исполнительница много времени уделяет занятиям спортом и держит себя в тонусе, демонстрируя при этом свои успехи.
Недавно в Инстаграме артистки появился новый снимок, на котором 36-летняя Ковальчук позирует в бикини. Многие подписчики сразу же написали, что ракурс звезда выбрала явно неудачный (фото было сделано сверху). Юлия стоит около зеркала в купальнике-бандо, верх которого ей немного жмет.
К слову, на один из критичных комментариев ответил сам Алексей Чумаков. «Согласен, фото жены должны быть только на фоне ковра и пальто», — шутливо написал супруг певицы.
Справедливости ради стоит отметить, что большинство подписчиков были в восторге от фигуры Юлии. «Роскошная и эффектная», «Молодец, в форме», «Зато все свое, натуральное», — поддержали артистку поклонники.