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Каша на грудном молоке и никакого мыла до года: подписчицы не верят в признания Ирены Понарошку о воспитании детей

36-летняя Ирена Понарошку регулярно рассказывает подписчикам, как растит своих сыновей. Впрочем, недавно телеведущая сильно удивила пользователей Сети новыми признаниями. 
Ирена Понарошку
Ирена Понарошку

В последние годы Ирена Понарошку знаменита не только своими телевизионными проектами. Став дважды мамой, звезда начала активно делиться с фолловерами своими мыслями по поводу материнства и воспитания детей. 

За аккаунтом Ирены следит более 2 миллионов подписчиков, и многие из них — молодые мамы, которым интересно мнение знаменитости по различным вопросам. 

Понарошку рассказывает о питании, здоровье малышей, а также делится интересными находками для мам и детей. 

Ирена Понарошку
 

Впрочем, недавно телеведущая сильно удивила свою аудиторию. Она поделилась необычными фактами о своих сыновьях, заметив, что все они, кроме одного, правдивы.

Подписчики сошлись во мнении, что пошутила звезда о том, что варит для мужа и старшего сына кашу на грудном молоке. 

А вот то, что Ирена до года предпочитает мыть детей только водой, некоторых по-настоящему удивило — если это, конечно, правда. 

«Мы не моем малышей до года ни мылом, ни пенками, ни шампунями, ни гелями (и нет, они не воняют!)» — написала молодая мама (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены)

Мнения подписчиков Понарошку разделились. Одни считают, что маленьких детей действительно лучше купать без использования средств, которые в любом случае содержат химию. Другие же уверены, что сейчас можно найти немало детской косметики с хорошим составом.

«Волосы нужно регулярно промывать шампунем, чтобы убирать молочные корочки у младенцев (дерматит новорожденных — прим. Woman.ru)», «Иногда, особенно когда малыш долго был в грязном памперсе, без детского мыла не обойтись», — прокомментировали пользователи Сети.

А как вы считаете, можно ли не использовать косметические средства при купании малышей до года?

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21 мая 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram
Теги

Ирена Понарошку

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Почему именно до года?Мы своих детей с рождения мыли пенками и шампунями,и мылом-всё в порядке.Ирэна поди и мяса с рыбой детям не даёт,она же веганка.

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