Каша на грудном молоке и никакого мыла до года: подписчицы не верят в признания Ирены Понарошку о воспитании детей

В последние годы Ирена Понарошку знаменита не только своими телевизионными проектами. Став дважды мамой, звезда начала активно делиться с фолловерами своими мыслями по поводу материнства и воспитания детей.
Понарошку рассказывает о питании, здоровье малышей, а также делится интересными находками для мам и детей.
Впрочем, недавно телеведущая сильно удивила свою аудиторию. Она поделилась необычными фактами о своих сыновьях, заметив, что все они, кроме одного, правдивы.
Подписчики сошлись во мнении, что пошутила звезда о том, что варит для мужа и старшего сына кашу на грудном молоке.
«Мы не моем малышей до года ни мылом, ни пенками, ни шампунями, ни гелями (и нет, они не воняют!)» — написала молодая мама (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
Мнения подписчиков Понарошку разделились. Одни считают, что маленьких детей действительно лучше купать без использования средств, которые в любом случае содержат химию. Другие же уверены, что сейчас можно найти немало детской косметики с хорошим составом.
«Волосы нужно регулярно промывать шампунем, чтобы убирать молочные корочки у младенцев (дерматит новорожденных — прим. Woman.ru)», «Иногда, особенно когда малыш долго был в грязном памперсе, без детского мыла не обойтись», — прокомментировали пользователи Сети.
А как вы считаете, можно ли не использовать косметические средства при купании малышей до года?