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Полина Гагарина случайно оскорбила Викторию Дайнеко

Полина Гагарина недавно стала героиней нового выпуска программы «А поговорить?». В эфире певица упомянула свою коллегу Викторию Дайнеко, но не совсем так, как того хотела бы Вика.
Виктория Дайнеко
Виктория Дайнеко

Певица Полина Гагарина на днях стала гостьей шоу YouTube-канала «А поговорить?». Певица откровенно рассказала о многих аспектах своей личной жизни. Среди нескольких сотен тысяч увидевших выпуск оказались и поклонники Виктории Дайнеко, которые обратили внимание на одну фразу героини передачи.

Полина Гагарина
Полина Гагарина

32-летняя Гагарина задала ведущей Ирине Шихман вопрос, который оскорбил Вику. 

«Кто сейчас помнит победителя ''Фабрики звезд-5''? Смешно. Конечно, никто не помнит», — заявила исполнительница, будучи сама одной из участниц знаменитого шоу.

Ведущая, собственно, как и гостья, не смогла ответить на вопрос Полины и просто пожала плечами.

Дайнеко возмутилась подобному заявлению, ведь именно она одержала победу на «Фабрике» в 2004 году. В инстаграм-историях обиженная певица опубликовала видео с кадрами передачи. Девушка отметила на коротком ролике аккаунт YouTube-канала и спросила: «В смысле?».

Стоит заметить, что Полина не хотела обидеть Викторию. Гостья шоу пыталась лишь показать, что на данный момент статус победителя «Фабрики звезд» уже не сильно ценится, как раньше.

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23 мая 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, Persona Stars
Теги

Полина Гагарина, Виктория Дайнеко

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4 комментария Добавить комментарий
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  • А что она не так сказала? Не вижу причин для обиды.

  • Виктория и поет красиво и ведет себя красиво! Полина Гагарина- красивая девушка, поет шикарно, в остальном деревянная и ненастоящая..

  • А че Полина привела в пример пятую фабрику,а не вторую? Во второй сама Поля была победителем. И кто об этом помнит,кроме меня?

  • Ну Гагарину тоже никто бы не вспомнил, если бы Меладзе ей образ не сменил и песни приличные не написал.

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