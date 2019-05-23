Полина Гагарина случайно оскорбила Викторию Дайнеко

Полина Гагарина недавно стала героиней нового выпуска программы «А поговорить?». В эфире певица упомянула свою коллегу Викторию Дайнеко, но не совсем так, как того хотела бы Вика.

Виктория Дайнеко

Певица Полина Гагарина на днях стала гостьей шоу YouTube-канала «А поговорить?». Певица откровенно рассказала о многих аспектах своей личной жизни. Среди нескольких сотен тысяч увидевших выпуск оказались и поклонники Виктории Дайнеко, которые обратили внимание на одну фразу героини передачи.

Полина Гагарина

32-летняя Гагарина задала ведущей Ирине Шихман вопрос, который оскорбил Вику.

«Кто сейчас помнит победителя ''Фабрики звезд-5''? Смешно. Конечно, никто не помнит», — заявила исполнительница, будучи сама одной из участниц знаменитого шоу.

Ведущая, собственно, как и гостья, не смогла ответить на вопрос Полины и просто пожала плечами.



Дайнеко возмутилась подобному заявлению, ведь именно она одержала победу на «Фабрике» в 2004 году. В инстаграм-историях обиженная певица опубликовала видео с кадрами передачи. Девушка отметила на коротком ролике аккаунт YouTube-канала и спросила: «В смысле?».



1 2 3 ... 11 Полина Гагарина пришла в гости к Ирине Шихман

Стоит заметить, что Полина не хотела обидеть Викторию. Гостья шоу пыталась лишь показать, что на данный момент статус победителя «Фабрики звезд» уже не сильно ценится, как раньше.

