Лера Кудрявцева: «Денис Майданов больше не экономит на транспорте, не спит на вокзале, не питается тем, что подешевле»

25 мая гостем программы «Секрет на миллион» на НТВ станет актер, певец и музыкальный продюсер Денис Майданов. В еженедельной колонке для Woman.ru ведущая шоу Лера Кудрявцева поделилась впечатлениями от встречи с героем.

Денис Майданов не побоялся прийти на съемки «Секрета на миллион»

Отец Дениса Майданова ушел из семьи, когда мальчику было всего восемь лет. Мама воспитывала ребенка одна и делала все, чтобы ее любимый сын рос счастливым. Но много ли она могла? Чтобы помочь маме, Денис уже с тринадцати лет начал приносить деньги в семью. Работы подросток не боялся: и машины мыл, и двор подметал.



От мыслей о незавидном положении, в котором они с мамой оказались, Дениса отвлекали стихи. Писать он начал рано, а потом научился играть на гитаре и сочинять свои первые песни.

Мне кажется, это тот самый случай, когда не человек выбрал профессию, а профессия выбрала его. Повезло!

Однако удача повернулась лицом не сразу: переезд в Москву дался Денису нелегко. Денег не было, жилья тоже, как и полезных знакомств. Однако мужчина не сдавался: спал на вокзале и знал, что капризная столица все равно однажды скажет ему: «Да!». Так и случилось — Москва сдалась, услышав его стихи...



Первую известность Денису принесли рифмы, которые так легко ложились на музыку, что их хотелось петь.

Если бы кто-то тогда сказал Денису, что песни на его стихи будут исполнять Филипп Киркоров, Иосиф Кобзон, Жасмин, Николай Басков и другие звезды, он бы, наверное, ни за что не поверил.

А если бы и поверил, то никогда бы не подумал, что однажды сможет выйти на сцену сам...



Стать не просто автором, но и исполнителем Дениса уговорила жена Наталья. Она несколько лет твердила мужу, что он просто обязан выйти на сцену и спеть свои песни. Когда они познакомились, Денис еще не был популярным. Да, он зарабатывал собственным творчеством, но, прямо скажем, не шиковал. Наталья помогала ему обживаться в Москве, всегда оказывалась рядом в трудную минуту и не пилила мужа за то, что он мало зарабатывает, а вселяла в него уверенность: день за днем, неделя за неделей.

Говоря о супруге, Денис улыбался так искренне, что я сразу поняла: это любовь.

Наталья влюбилась в простого парня, а теперь живет, как королева. Я думаю, эти двое заслужили свое счастье.



Интуиция Наталью не подвела: сегодня Дениса Майданова знают многие. Он больше не экономит на транспорте, не спит на вокзале, не питается тем, что подешевле. Денис сделал себя сам, собственному успеху он обязан только себе и жене. Кстати, родив дочь и сына, Наталья осталась в прекрасной форме. И не скажешь, что она мама двоих детей. Настоящая муза!

Дважды став отцом, Денис так и не смог простить родного папу.

Ему до сих пор больно говорить о человеке, который предал его много лет назад. Я видела, как Денис переживал, рассказывая о своем непростом детстве.



1 2 3 ... 8 Денис Майданов стал новым героем программы «Секрет на миллион»

Но если бы отец Дениса тогда не ушел, может, все сложилось бы иначе? Денис рос бы в счастливой семье и, кто знает, не начал бы писать стихи, ведь хорошие, настоящие строки редко приходят от счастья...