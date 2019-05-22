Лера Кудрявцева: «Денис Майданов больше не экономит на транспорте, не спит на вокзале, не питается тем, что подешевле»

Отец Дениса Майданова ушел из семьи, когда мальчику было всего восемь лет. Мама воспитывала ребенка одна и делала все, чтобы ее любимый сын рос счастливым. Но много ли она могла? Чтобы помочь маме, Денис уже с тринадцати лет начал приносить деньги в семью. Работы подросток не боялся: и машины мыл, и двор подметал.
От мыслей о незавидном положении, в котором они с мамой оказались, Дениса отвлекали стихи. Писать он начал рано, а потом научился играть на гитаре и сочинять свои первые песни.
Однако удача повернулась лицом не сразу: переезд в Москву дался Денису нелегко. Денег не было, жилья тоже, как и полезных знакомств. Однако мужчина не сдавался: спал на вокзале и знал, что капризная столица все равно однажды скажет ему: «Да!». Так и случилось — Москва сдалась, услышав его стихи...
Первую известность Денису принесли рифмы, которые так легко ложились на музыку, что их хотелось петь.
А если бы и поверил, то никогда бы не подумал, что однажды сможет выйти на сцену сам...
Стать не просто автором, но и исполнителем Дениса уговорила жена Наталья. Она несколько лет твердила мужу, что он просто обязан выйти на сцену и спеть свои песни. Когда они познакомились, Денис еще не был популярным. Да, он зарабатывал собственным творчеством, но, прямо скажем, не шиковал. Наталья помогала ему обживаться в Москве, всегда оказывалась рядом в трудную минуту и не пилила мужа за то, что он мало зарабатывает, а вселяла в него уверенность: день за днем, неделя за неделей.
Наталья влюбилась в простого парня, а теперь живет, как королева. Я думаю, эти двое заслужили свое счастье.
Интуиция Наталью не подвела: сегодня Дениса Майданова знают многие. Он больше не экономит на транспорте, не спит на вокзале, не питается тем, что подешевле. Денис сделал себя сам, собственному успеху он обязан только себе и жене. Кстати, родив дочь и сына, Наталья осталась в прекрасной форме. И не скажешь, что она мама двоих детей. Настоящая муза!
Ему до сих пор больно говорить о человеке, который предал его много лет назад. Я видела, как Денис переживал, рассказывая о своем непростом детстве.
Но если бы отец Дениса тогда не ушел, может, все сложилось бы иначе? Денис рос бы в счастливой семье и, кто знает, не начал бы писать стихи, ведь хорошие, настоящие строки редко приходят от счастья...