37-летняя Вера Брежнева ответила критикующим ее возраст хейтерам

Певица Вера Брежнева на сцене с 2003 года. В феврале 2019-го ей исполнилось 37 лет. Как и любая звезда, певица нередко сталкивается с критикой, но всегда стойко на нее реагирует.

В начале этого года Вера отметила свой 37-й день рождения

Бывшая солистка «ВИА Гры» Вера Брежнева долгое время была одной из самых желанных звезд шоу-бизнеса. Певица и сейчас радует поклонников отличной формой и стройной фигурой.



Однако не все подписчики разделяют такое мнение и смело указывают Вере на ее возраст. Недавно Брежнева опубликовала снимок с 28-летней племянницей мужа Ингой Меладзе, в комментариях под которым один из фолловеров раскритиковал исполнительницу.

Вера Брежнева и Инга Меладзе

«Вера, годы берут свое! Мне даже жалко тебя! Ты уже бабка», — написал подписчик. Вера сочла этот комментарий неуместным и ответила злопыхателю.

«Мне вас тоже жалко, дедка!» — шутливо написала 37-летняя Брежнева.

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Непонятно, что именно не понравилось подписчикам: ведь Вера отлично выглядит!