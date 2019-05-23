37-летняя Вера Брежнева ответила критикующим ее возраст хейтерам

Бывшая солистка «ВИА Гры» Вера Брежнева долгое время была одной из самых желанных звезд шоу-бизнеса. Певица и сейчас радует поклонников отличной формой и стройной фигурой.
Однако не все подписчики разделяют такое мнение и смело указывают Вере на ее возраст. Недавно Брежнева опубликовала снимок с 28-летней племянницей мужа Ингой Меладзе, в комментариях под которым один из фолловеров раскритиковал исполнительницу.
«Вера, годы берут свое! Мне даже жалко тебя! Ты уже бабка», — написал подписчик. Вера сочла этот комментарий неуместным и ответила злопыхателю.
Непонятно, что именно не понравилось подписчикам: ведь Вера отлично выглядит!