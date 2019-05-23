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37-летняя Вера Брежнева ответила критикующим ее возраст хейтерам

Певица Вера Брежнева на сцене с 2003 года. В феврале 2019-го ей исполнилось 37 лет. Как и любая звезда, певица нередко сталкивается с критикой, но всегда стойко на нее реагирует.
Вера Брежнева
В начале этого года Вера отметила свой 37-й день рождения

Бывшая солистка «ВИА Гры» Вера Брежнева долгое время была одной из самых желанных звезд шоу-бизнеса. Певица и сейчас радует поклонников отличной формой и стройной фигурой. 

Однако не все подписчики разделяют такое мнение и смело указывают Вере на ее возраст. Недавно Брежнева опубликовала снимок с 28-летней племянницей мужа Ингой Меладзе, в комментариях под которым один из фолловеров раскритиковал исполнительницу. 

Вера Брежнева, Инга Меладзе
Вера Брежнева и Инга Меладзе

«Вера, годы берут свое! Мне даже жалко тебя! Ты уже бабка», — написал подписчик. Вера сочла этот комментарий неуместным и ответила злопыхателю.

«Мне вас тоже жалко, дедка!» — шутливо написала 37-летняя Брежнева.

Непонятно, что именно не понравилось подписчикам: ведь Вера отлично выглядит! 

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23 мая 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото Legion-Media.ru, Андрей Калмыков/Woman.ru, Instagram
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Вера Брежнева

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • Неприлично указывать даме на возраст

  • какие 37? 7 лет назад может и было ей 37

  • ахаххахавере 37 лет а не 47 случайно??

  • К чему это фото, типа все всё забыли и не попрекайте нас. P.s. Инга Меладзе красотка, породистая, а у Веры старшая дочь бледная моль.

  • В том году ей было 38 а тут уже 37. То 39 ей так же. Капец.

  • 7 лет назад ей не было 37! она 82 года рождения и выглядит на свой возраст. в 40 лет никто девочками не выглядит, даже с кг фотошопа!

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