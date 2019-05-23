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Как снять жару в холодной воде: Наталья Рудова посмеялась над своими неудачными фото из бассейна

Известная актриса Наталья Рудова не стесняется показывать себя с невыгодной стороны. Недавно звезда выложила видеоролик, в котором собраны неудачные фото со съемки у бассейна.
Наталья Рудова
Наталья Рудова 

Наталья Рудова всегда славилась своим остроумием. Сложно сосчитать, сколько раз она разыгрывала своих подписчиков. Недавно актриса снова решила пошутить.

Наталья Рудова
Наталья поделилась подробностями фотосессии в бассейне 

Знаменитая не только стройной фигурой, но и чувством юмора 35-летняя Рудова показала, как на самом деле появляются откровенные снимки в ее Инстаграме, опубликовав видео, сделанное у бассейна. Актриса сопроводила каждый кадр забавной подписью.

«Вода 17 градусов, но мне нормально», «Делаю вид, что счастлива», — эти и другие ироничные замечания сопровождали весь ролик. 
  • Наталья Рудова
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    Наталья Рудова в очередной раз продемонстрировала свое искрометное чувство юмора
    Смотреть галерею

Подписчики по достоинству оценили и шутку, и сексуальный образ знаменитости. «Фигура шикарная», «Как говорится, красота требует жертв», «Такая прикольная, такая настоящая», «Жизненно», — оставляли комментарии фолловеры.

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23 мая 2019
Текст Авдеева Екатерина
Фото Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Наталья Рудова

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