Как снять жару в холодной воде: Наталья Рудова посмеялась над своими неудачными фото из бассейна

Наталья Рудова всегда славилась своим остроумием. Сложно сосчитать, сколько раз она разыгрывала своих подписчиков. Недавно актриса снова решила пошутить.
Знаменитая не только стройной фигурой, но и чувством юмора 35-летняя Рудова показала, как на самом деле появляются откровенные снимки в ее Инстаграме, опубликовав видео, сделанное у бассейна. Актриса сопроводила каждый кадр забавной подписью.
Подписчики по достоинству оценили и шутку, и сексуальный образ знаменитости. «Фигура шикарная», «Как говорится, красота требует жертв», «Такая прикольная, такая настоящая», «Жизненно», — оставляли комментарии фолловеры.