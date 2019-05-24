Виктория Лопырева уже планирует рождение второго ребенка

Став матерью почти четыре месяца назад, Виктория Лопырева успела прочувствовать как радости материнства, так и его сложности. Что же делать, чтобы смело решаться на то, что раньше давалось так легко? По мнению белокурой красавицы, все просто: надо родить второго!

Виктория Лопырева с Джоном Траволтой во время прошлогоднего Каннского кинофестиваля

В это же время в 2018 году Виктория Лопырева выкладывала в соцсетях совместные фото с Джоном Траволтой с вечеринки amfAR, традиционно проходящей в рамках Каннского кинофестиваля. Минул ровно год, а контент в ее Инстаграме совсем уже другой.

Перемены во всем. Самое свежее совместное фото — с доктором, принимавшим роды… Вечерние платья сменились на шорты, а вечно любимые шпильки — на удобные кроссовки.

Да и шикарные машины с частными джетами, хоть и мелькают в ее постах, но реже, чем другой важный транспорт — детская коляска.

35-летняя Виктория теперь не просто спортивный деятель, инфлюенсер и активистка. В первую очередь она мама крошки Марка Леонеля — своего долгожданного первенца, появившегося на свет в начале февраля этого года.



Однако ослепительной красивой женщиной она быть не перестала, и желание сиять в блеске софитов и фотовспышек никуда не делось. Так, совсем недавно Лопырева обратилась к 3,3 миллионам своих подписчиков за помощью, оказавшись перед непростым выбором: ехать или не ехать в Канны?

Виктория Лопырева в наряде Zuhair Murad на Каннском кинофестивале в 2018 году

В прошлом году в серьезном бриллиантовом «обвесе» и кутюре она выходила на красную фестивальную дорожку. Прекрасная физическая форма, которую молодая мать, кажется, и не думала терять во время беременности и после родов, позволяет повторить… Однако оставить малыша даже на несколько дней Виктория была не готова. Рассматривался вариант ехать с ним, однако подвергать младенца многочасовому трансатлантическому перелету ради нескольких выходов в свет Вика желанием не горела.

В итоге в Инстаграме Лопыревой появилось удивительно теплое фото с малышом, лицо которого, по традиции, закрывает сердечко. Сама Вика выглядит непривычно просто и при этом очаровательно: волосы забраны в небрежный пучок, макияжа не видно, наряд самый что ни на есть домашний.







Подпись гласит: «Ну что, все-таки смотреть вам на меня в пижаме на балконе».

Молодая мама решила остаться в Майами и не возить сына с огромным багажом в Канны — слишком все это муторно. Однако, как выяснилось, за событиями на фестивале, как и за выходами звезд, Виктория следит внимательно. Пальму первенства за лучший наряд она отдала своей приятельнице, топ-модельной россиянке Наташе Поли, которая блистала в Versace.

Топ-модель Наташа Поли на вечеринке AmFar в этом году

Интересно, что не так давно Поли также стала матерью — причем во второй раз. В самом конце марта Наталья родила сына Эдриана Грея — на радость себе, мужу-голландцу и пятилетней дочке Александре Кристине. Как считает Виктория Лопырева, с двумя детьми становится проще решаться на разного рода авантюры, как, например, поездки на дальние расстояния.



И вот тут Виктория решила задать своим подписчикам каверзный вопрос:

«Как думаете, какая разница между детьми самая допустимая? Откликнитесь те, кто долго не стал ждать и сразу приступил к делу?»

1 2 3 ... 11 Виктория Лопырева и ее любимый мужчина Игорь Булатов

Вопрос, конечно, интересный. Похоже, Лопырева со своим возлюбленным Игорем Булатовым уже планируют рождение второго ребенка. А, может, и ждут его уже. И правильно: что затягивать?