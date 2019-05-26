«Из меня вышел худший друг, я не протянул тебе спасательный круг»: спустя 18 лет вражды Тимати посвятил песню Децлу

Много лет назад между Тимати и Децлом случился конфликт, из-за которого они не только прекратили дружеское общение, но и музыкальное сотрудничество. Недавно Тимати решил почтить память умершего рэпера, посвятив ему свою новую песню.

Тимати и Децл в юности

В юности «пионеры российского рэпа» Децл и Тимати были очень дружны, но со временем их общение сошло на «нет».

Всю жизнь Тимати и Децл, выбравшие разные пути развития карьеры, будто соревновались и не упускали возможности негативно отозваться друг о друге.

Однако 25 мая в эфире программы «Песни» на телеканале ТНТ Тимати представил публике свой новый трек, который он посвятил умершему этой зимой Децлу.



«Ты часть моей истории. Я выбрал коммерческий сектор, определивший успех, а ты выбрал респект, музыку не для всех. Прости, из меня вышел худший друг, я не протянул тебе спасательный круг», — извинился за годы вражды Тимур.

На выступление Тимати отреагировал отец Децла Александр Толмацкий. Он поблагодарил рэпера за номер, посвященный его сыну.

«Никогда не поздно признать, что ты был не прав, и вдвойне сложнее, если при жизни вы были в конфронтации. Я уважаю тех, кто может признавать свои ошибки, и форма здесь не имеет значения!» — написал в своем микроблоге Толмацкий-старший.

1 2 3 ... 10 Александр Толмацкий поблагодарил Тимати за песню про Децла

Многие пользователи Сети поблагодарили Тимати за трек про Децла. Впрочем, некоторые посчитали, что музыкант решил спеть про бывшего друга не из лучших побуждений. «Если от души, то респект, а если словить хайп, то не стоило бы...», «Чувство фальши все равно не покидает», — прокомментировали номер фолловеры.