«Из меня вышел худший друг, я не протянул тебе спасательный круг»: спустя 18 лет вражды Тимати посвятил песню Децлу

В юности «пионеры российского рэпа» Децл и Тимати были очень дружны, но со временем их общение сошло на «нет».
Однако 25 мая в эфире программы «Песни» на телеканале ТНТ Тимати представил публике свой новый трек, который он посвятил умершему этой зимой Децлу.
«Ты часть моей истории. Я выбрал коммерческий сектор, определивший успех, а ты выбрал респект, музыку не для всех. Прости, из меня вышел худший друг, я не протянул тебе спасательный круг», — извинился за годы вражды Тимур.
«Никогда не поздно признать, что ты был не прав, и вдвойне сложнее, если при жизни вы были в конфронтации. Я уважаю тех, кто может признавать свои ошибки, и форма здесь не имеет значения!» — написал в своем микроблоге Толмацкий-старший.
Многие пользователи Сети поблагодарили Тимати за трек про Децла. Впрочем, некоторые посчитали, что музыкант решил спеть про бывшего друга не из лучших побуждений. «Если от души, то респект, а если словить хайп, то не стоило бы...», «Чувство фальши все равно не покидает», — прокомментировали номер фолловеры.