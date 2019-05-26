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«Из меня вышел худший друг, я не протянул тебе спасательный круг»: спустя 18 лет вражды Тимати посвятил песню Децлу

Много лет назад между Тимати и Децлом случился конфликт, из-за которого они не только прекратили дружеское общение, но и музыкальное сотрудничество. Недавно Тимати решил почтить память умершего рэпера, посвятив ему свою новую песню.
Тимати, Кирилл Толмацкий (Децл)
Тимати и Децл в юности

В юности «пионеры российского рэпа» Децл и Тимати были очень дружны, но со временем их общение сошло на «нет».

Всю жизнь Тимати и Децл, выбравшие разные пути развития карьеры, будто соревновались и не упускали возможности негативно отозваться друг о друге. 

Однако 25 мая в эфире программы «Песни» на телеканале ТНТ Тимати представил публике свой новый трек, который он посвятил умершему этой зимой Децлу.

«Ты часть моей истории. Я выбрал коммерческий сектор, определивший успех, а ты выбрал респект, музыку не для всех. Прости, из меня вышел худший друг, я не протянул тебе спасательный круг», — извинился за годы вражды Тимур. 

На выступление Тимати отреагировал отец Децла Александр Толмацкий. Он поблагодарил рэпера за номер, посвященный его сыну. 

«Никогда не поздно признать, что ты был не прав, и вдвойне сложнее, если при жизни вы были в конфронтации. Я уважаю тех, кто может признавать свои ошибки, и форма здесь не имеет значения!» — написал в своем микроблоге Толмацкий-старший. 

Многие пользователи Сети поблагодарили Тимати за трек про Децла. Впрочем, некоторые посчитали, что музыкант решил спеть про бывшего друга не из лучших побуждений. «Если от души, то респект, а если словить хайп, то не стоило бы...», «Чувство фальши все равно не покидает», — прокомментировали номер фолловеры. 

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26 мая 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram, Legion-Media.ru, Persona Stars, PhotoXPress.ru
Теги

Тимати, Кирилл Толмацкий (Децл)

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • Не понимаю тех, кто просит прощения у человека после его смерти. Для человека это все важно, когда он жив. Именно при жизни он ждет признаний, извинений, помощи и т.п. После смерти ему уже все равно.

  • Все равно молодец Тимати.

  • Толмацкий очередной Фриске. А Тимати чисто хайпанул, где ты был, когда Децл был жив?

  • Простите великодушно, но на кой черт успешному артхаусному артисту Кириллу нужен был "спасательный круг" от Тимати? И что бы Тимати, не имеющий никакого отношения к аудитории Кирилла, вообще мог ему предложить? Глупый и неприятный "пиар на костях".

  • Не так страшно умереть, как то, что сделают после твоей смерти. Жил себе музыкант, играл андеграунд, имел свою публику, а по мнению Тима, он, оказывается,"тонул".

  • Просить прощения у умершего - то же, самое, что не просить. Тебе всё равно не ответят. А хайп будет стоять ещё долго.

  • Зачем просить прощение на публике?Пойдите в церковь поставьте за него свечку и закажите 40уст. И помогите другому реперу, в память о нем! А так, постоянно на публику все просят прощения , а по сути себе зачет делают!

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