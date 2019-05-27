Настя Каменских призналась своему звездному другу, что хочет детей

На прошлой неделе Потап и Настя Каменских стали мужем и женой. Теперь поклонники ждут, когда пара объявит о скором пополнении. Если верить окружению знаменитостей, это может произойти уже очень скоро!

Потап и Настя Каменских

23 мая Потап и Настя Каменских сыграли пышную свадьбу в Киеве. Общественности о грядущем торжестве стало известно всего за пару недель до его проведения.

После двух дней шумного гулянья артисты отправились в медовый месяц в турецкую Анталью.

Поклонники пожелали Потапу и Насте вернуться из романтического путешествия «втроем», намекая на то, что паре пора задуматься об общем наследнике.

Верка Сердючка

Как оказалось, звездная пара действительно задумывается о планировании ребенка. Об этом корреспонденту «СтарХит» сообщил Андрей Данилко, который выступал на свадьбе исполнителей в образе Верки Сердючки. Артист давно дружит с Каменских.

«Любая девочка хочет стать мамой. Когда мы в перерывах между съемками болтали, Настя говорила, что ей хочется деток. И это естественное желание», — сказал Данилко.

По словам Андрея, знаменитость не планирует после свадьбы уделять меньше внимания карьере и уж тем более уходить со сцены ради воспитания детей. Так, ближайший концерт певицы состоится в Одессе примерно через две недели.

Кстати, некоторые поклонники уверены, что Настя уже ждет малыша. Им удалось найти намеки на интересное положение исполнительницы на свадебных фото и видео пары.