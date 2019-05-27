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Настя Каменских призналась своему звездному другу, что хочет детей

На прошлой неделе Потап и Настя Каменских стали мужем и женой. Теперь поклонники ждут, когда пара объявит о скором пополнении. Если верить окружению знаменитостей, это может произойти уже очень скоро!
Потап, Настя Каменских
Потап и Настя Каменских

23 мая Потап и Настя Каменских сыграли пышную свадьбу в Киеве. Общественности о грядущем торжестве стало известно всего за пару недель до его проведения. 

После двух дней шумного гулянья артисты отправились в медовый месяц в турецкую Анталью. 

Поклонники пожелали Потапу и Насте вернуться из романтического путешествия «втроем», намекая на то, что паре пора задуматься об общем наследнике. 

Андрей Данилко (Верка Сердючка)
Верка Сердючка

Как оказалось, звездная пара действительно задумывается о планировании ребенка. Об этом корреспонденту «СтарХит» сообщил Андрей Данилко, который выступал на свадьбе исполнителей в образе Верки Сердючки. Артист давно дружит с Каменских.

«Любая девочка хочет стать мамой. Когда мы в перерывах между съемками болтали, Настя говорила, что ей хочется деток. И это естественное желание», — сказал Данилко. 

По словам Андрея, знаменитость не планирует после свадьбы уделять меньше внимания карьере и уж тем более уходить со сцены ради воспитания детей. Так, ближайший концерт певицы состоится в Одессе примерно через две недели. 

Кстати, некоторые поклонники уверены, что Настя уже ждет малыша. Им удалось найти намеки на интересное положение исполнительницы на свадебных фото и видео пары. 

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27 мая 2019
Текст Александра Борисова
Фото Legion-Media.ru, Persona Stars, Instagram
Теги

Андрей Данилко (Верка Сердючка), Настя Каменских, Потап

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Давно пора, если хочет детей. Чтоб не мучиться с эко, и прочими прелестями

  • Ну Наська и не скрывает, что счастлива ) НАдоело в любовницах годами ходить - наконец замуж взял. )

  • Так они уже оба седые как старики, какие им дети?

  • Если жена хочет родить ребенка, а муж не хочет, то так уж и быть - пусть не рожает ...

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Гость 2019-05-20 16:40:00
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