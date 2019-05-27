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Артем Маркелов выложил первое совместное фото с Катей Жужей

Вот уже более года Катя Жужа счастлива с молодым автогонщиком Артемом Маркеловым. Пара не афиширует свои отношения. Впрочем, недавно Артем все же решил поделиться с фолловерами снимком с Катей. 
Катя Жужа
Катя Жужа скрывает от общественности лицо супруга

В начале мая СМИ стало известно, что 31-летняя Катя Жужа вышла замуж за 24-летнего сына миллионера Артема Маркелова. Экс-телеведущая «Дома-2» и автогонщик встречаются с конца 2017-го. 

Несмотря на продолжительность и серьезность отношений, пара предпочитает скрывать подробности своей личной жизни и даже не выставляет в соцсетях совместные фото. 

Так, Катя и Артем до сих пор официально не подтвердили слухи о своей свадьбе — хотя пользователи Сети уверены, что Жужа все же намекнула на состоявшееся торжество. 

Катя Жужа
Артем Маркелов и Катя Жужа

А недавно автогонщик решил впервые поделиться со своими поклонниками кадром с любимой женщиной. Правда, ее лицо он так и не показал.

Но разве непонятно, что рядом с ним на снимке сидит именно Катя?

Кстати, в этот день знаменитость тоже показала совместное фото с супругом, но специально скрыла его лицо с помощью стикера. 

Подписчики обрадовались свежим снимкам Кати и Артема. «Какие вы классные! Счастья вашей семье», «Очень рада за вас», «Вы — моя любимая пара», — прокомментировали кадры фолловеры. 

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27 мая 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram
Теги

Катя Жужа

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Главное, что он сын миллионера, это единственное, что интересует Катю.....

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