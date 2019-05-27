Артем Маркелов выложил первое совместное фото с Катей Жужей

В начале мая СМИ стало известно, что 31-летняя Катя Жужа вышла замуж за 24-летнего сына миллионера Артема Маркелова. Экс-телеведущая «Дома-2» и автогонщик встречаются с конца 2017-го.
Так, Катя и Артем до сих пор официально не подтвердили слухи о своей свадьбе — хотя пользователи Сети уверены, что Жужа все же намекнула на состоявшееся торжество.
А недавно автогонщик решил впервые поделиться со своими поклонниками кадром с любимой женщиной. Правда, ее лицо он так и не показал.
Кстати, в этот день знаменитость тоже показала совместное фото с супругом, но специально скрыла его лицо с помощью стикера.
Подписчики обрадовались свежим снимкам Кати и Артема. «Какие вы классные! Счастья вашей семье», «Очень рада за вас», «Вы — моя любимая пара», — прокомментировали кадры фолловеры.