Артем Маркелов выложил первое совместное фото с Катей Жужей

Вот уже более года Катя Жужа счастлива с молодым автогонщиком Артемом Маркеловым. Пара не афиширует свои отношения. Впрочем, недавно Артем все же решил поделиться с фолловерами снимком с Катей.

Катя Жужа скрывает от общественности лицо супруга

В начале мая СМИ стало известно, что 31-летняя Катя Жужа вышла замуж за 24-летнего сына миллионера Артема Маркелова. Экс-телеведущая «Дома-2» и автогонщик встречаются с конца 2017-го.

Несмотря на продолжительность и серьезность отношений, пара предпочитает скрывать подробности своей личной жизни и даже не выставляет в соцсетях совместные фото.

Так, Катя и Артем до сих пор официально не подтвердили слухи о своей свадьбе — хотя пользователи Сети уверены, что Жужа все же намекнула на состоявшееся торжество.

Артем Маркелов и Катя Жужа

А недавно автогонщик решил впервые поделиться со своими поклонниками кадром с любимой женщиной. Правда, ее лицо он так и не показал.

Но разве непонятно, что рядом с ним на снимке сидит именно Катя?

Кстати, в этот день знаменитость тоже показала совместное фото с супругом, но специально скрыла его лицо с помощью стикера.

1 2 3 ... 10 Катя Жужа встречается с Артемом Маркеловым с 2017-го

Подписчики обрадовались свежим снимкам Кати и Артема. «Какие вы классные! Счастья вашей семье», «Очень рада за вас», «Вы — моя любимая пара», — прокомментировали кадры фолловеры.