Лучший друг заступился за принца Гарри, которого посчитали плохим отцом

Принц Гарри стал отцом меньше месяца назад, но за это время уже не раз оставлял супругу и малыша ради рабочих поездок. Недавно один из представителей медиасферы сделал замечание Гарри по этому поводу. На защиту принца стал его давний и верный друг Начо Фигерас.

Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи

6 мая принц Гарри и Меган Маркл впервые стали родителями. Пара до последнего появлялась на публике вместе — Меган выходила в свет даже на 9-м месяце беременности.

Сейчас Маркл в полной мере наслаждается радостями материнства и не покидает пределы их с Гарри резиденции.

А вот принц за последние несколько недель уже успел совершить пару деловых поездок — причем в первый раз он уехал спустя всего три дня после рождения Арчи.

При каждой встрече с журналистами в адрес новоиспеченного отца сыплются вопросы, почему он, подобно своему старшему брату, не взял декретный отпуск, чтобы больше времени проводить с Меган и малышом.

На днях, во время благотворительного матча по поло в Италии, Гарри снова упрекнули в том, что он покинул семью.

Вместо принца решил ответить его лучший друг Начо Фигерас, так же присутствовавший на матче. «Я считаю, что он все делает правильно. Гарри — замечательный отец, и я не вижу проблемы в том, что он приехал на такое важное мероприятие. Тем более он в любой момент может уехать обратно домой», — цитирует мужчину американская версия журнала Cosmopolitan.



1 2 3 ... 10 За принца Гарри заступился его лучший друг Начо Фигерас

Начо и Гарри знакомы с юных лет. Вероятно, Фигерас знаком и с Меган, ведь он был в числе гостей на свадьбе принца и экс-актрисы. Мужчина профессионально занимается игрой в поло. Кстати, у Фигера четверо детей и, если верить его словам, он тоже часто отлучается из дома, но когда приезжает, то обязательно старается помочь супруге, беря на себя домашние обязанности.