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Лучший друг заступился за принца Гарри, которого посчитали плохим отцом

Принц Гарри стал отцом меньше месяца назад, но за это время уже не раз оставлял супругу и малыша ради рабочих поездок. Недавно один из представителей медиасферы сделал замечание Гарри по этому поводу. На защиту принца стал его давний и верный друг Начо Фигерас. 
Меган Маркл, Принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи

6 мая принц Гарри и Меган Маркл впервые стали родителями. Пара до последнего появлялась на публике вместе — Меган выходила в свет даже на 9-м месяце беременности. 

Сейчас Маркл в полной мере наслаждается радостями материнства и не покидает пределы их с Гарри резиденции. 

А вот принц за последние несколько недель уже успел совершить пару деловых поездок — причем в первый раз он уехал спустя всего три дня после рождения Арчи. 

Принц Гарри
 

При каждой встрече с журналистами в адрес новоиспеченного отца сыплются вопросы, почему он, подобно своему старшему брату, не взял декретный отпуск, чтобы больше времени проводить с Меган и малышом.

На днях, во время благотворительного матча по поло в Италии, Гарри снова упрекнули в том, что он покинул семью.

Вместо принца решил ответить его лучший друг Начо Фигерас, так же присутствовавший на матче. «Я считаю, что он все делает правильно. Гарри — замечательный отец, и я не вижу проблемы в том, что он приехал на такое важное мероприятие. Тем более он в любой момент может уехать обратно домой», — цитирует мужчину американская версия журнала Cosmopolitan.

Начо и Гарри знакомы с юных лет. Вероятно, Фигерас знаком и с Меган, ведь он был в числе гостей на свадьбе принца и экс-актрисы. Мужчина профессионально занимается игрой в поло. Кстати, у Фигера четверо детей и, если верить его словам, он тоже часто отлучается из дома, но когда приезжает, то обязательно старается помочь супруге, беря на себя домашние обязанности. 

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28 мая 2019
Текст Александра Борисова
Фото Legion-Media.ru, Getty Images
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Принц Гарри, Меган Маркл

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3 комментария Добавить комментарий
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  • У Меган не самый простой характер, судя по многочисленным отзывам от персонала, так что вряд ли маленький ребенок, кричащий сделает ее менее раздражительной.Пусть ездит, отвлекается, иначе Арчи рискует потерять хотя бы внешне полноценную семью. Это во время обучения, жениховства пары во всей красе себя проявляют, сейчас пойдут капризы, притирки, скандалы

  • Может, имеет право, но с матча поло он уехал на день позже, чем планировалось. Отдохнул денёк)

  • Этот Начо такой красавчик!

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Гость 2019-05-20 16:40:00
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