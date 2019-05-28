Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Настя Каменских призналась, что ее отношения с Потапом далеки от идеальных

Недавно Потап и Настя Каменских стали мужем и женой. Сейчас знаменитости публично признаются друг другу в любви, считая, что им невероятно повезло друг с другом. Впрочем, такая гармония у пары присутствовала далеко не всегда. 
Настя Каменских, Потап
Настя Каменских и Потап

23 мая Потап и Настя Каменских сыграли шумную и долгожданную свадьбу. О том, что музыкант и певица хотят стать мужем и женой, журналистам стало известно буквально за пару недель до торжества — артисты тщательно скрывали подробности своих отношений. 

Сразу после свадьбы в микроблогах Потапа и Насти появилось множество совместных снимков. 

Звезды не устают говорить о том, как они счастливы быть вместе. Они посвящают друг другу песни и романтичные посты в Инстаграме, считая друг друга лучшим, что случилось в их жизни. 

Впрочем, как оказалось, отношения пары не всегда были такими радужными.

Потап, Настя Каменских
 

В Сети обсуждают интервью, которое недавно Потап и Настя дали в рамках программы «Светская жизнь» на украинском телеканале «1+1». В разговоре с телеведущей артисты поведали, что регулярно ругаются чуть ли не с момента своего знакомства.

По признанию Потапа, иногда они с Каменских так сильно конфликтовали, что не разговаривали по несколько недель.

Что удивительно, в такие моменты они продолжали гастролировать и дружески вести себя на сцене, а сразу после концертов, не обменявшись и парой слов, уезжали в разных направлениях. Звезды настолько не выносили присутствие друг друга, что не могли вместе путешествовать на машине и жить в одном отеле!

«Мы оба заводимся от плохого настроения. Отношения не всегда нормальные, бывают и срывы. Иногда приходилось и посылать друг друга», — сказала певица в эфире программы. 

Напомним, после свадебного путешествия пара планирует вернуться к активной творческой деятельности. Так, первые концерты Насти Каменских состоятся в Украине менее, чем через две недели. 

Перейти к обсуждению 2


28 мая 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram
Теги

Потап, Настя Каменских

Реклама

2 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Потап просто неотразим в этих белых брюках с необычной драпировкой, которой на брюках быть вообще не должно. Да, я завидую его невесте, не сомневайтесь.

  • может их свадьбу сделать национальным праздником? причем и в украине и в россии? надоели уже...

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-05-20 16:40:00
251
Обалдеть😨Папа с дочей,как муж с женой,или как брат с сестрой.Я понимаю,что Сергей стал отцом довольно рано,но блин он очень молодо выглядит,а дочь наоборот: выглядит старше своих лет.
Еще одна из рода Боярских: 20-летняя внучка «мушкетера» — восходящая звезда Инстаграма
41 Комментариев
Гость 2019-05-21 12:59:00
188
У Моники лишний вес??? где??? И, кстати, что ей страдать то, у нее бойфренд харизматичный мужик на 18 лет моложе. На фиг ей замуж, дети есть, все есть. Она и с Касселем особо не стремилась замуж, он ее уламывал
«Она не была бы абсолютной иконой всех женщин, если бы не страдала лишними кг»: Лена Ленина о выходе Моники Беллуччи в Каннах и нарядах других звезд
38 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.