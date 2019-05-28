Настя Каменских призналась, что ее отношения с Потапом далеки от идеальных

Недавно Потап и Настя Каменских стали мужем и женой. Сейчас знаменитости публично признаются друг другу в любви, считая, что им невероятно повезло друг с другом. Впрочем, такая гармония у пары присутствовала далеко не всегда.

Настя Каменских и Потап

23 мая Потап и Настя Каменских сыграли шумную и долгожданную свадьбу. О том, что музыкант и певица хотят стать мужем и женой, журналистам стало известно буквально за пару недель до торжества — артисты тщательно скрывали подробности своих отношений.

Сразу после свадьбы в микроблогах Потапа и Насти появилось множество совместных снимков.

Звезды не устают говорить о том, как они счастливы быть вместе. Они посвящают друг другу песни и романтичные посты в Инстаграме, считая друг друга лучшим, что случилось в их жизни.



Впрочем, как оказалось, отношения пары не всегда были такими радужными.

В Сети обсуждают интервью, которое недавно Потап и Настя дали в рамках программы «Светская жизнь» на украинском телеканале «1+1». В разговоре с телеведущей артисты поведали, что регулярно ругаются чуть ли не с момента своего знакомства.

По признанию Потапа, иногда они с Каменских так сильно конфликтовали, что не разговаривали по несколько недель.

Что удивительно, в такие моменты они продолжали гастролировать и дружески вести себя на сцене, а сразу после концертов, не обменявшись и парой слов, уезжали в разных направлениях. Звезды настолько не выносили присутствие друг друга, что не могли вместе путешествовать на машине и жить в одном отеле!

1 2 3 ... 10 Недавно Потап и Настя Каменских стали мужем и женой

«Мы оба заводимся от плохого настроения. Отношения не всегда нормальные, бывают и срывы. Иногда приходилось и посылать друг друга», — сказала певица в эфире программы.



Напомним, после свадебного путешествия пара планирует вернуться к активной творческой деятельности. Так, первые концерты Насти Каменских состоятся в Украине менее, чем через две недели.