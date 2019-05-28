«У меня кризис»: Кирилл Плетнев впервые прокомментировал развод

Пару недель назад стало известно, что актеры Кирилл Плетнев и Нино Нинидзе решили развестись после года брака. Недавно Плетнев заявил, что ему крайне сложно дается расставание с возлюбленной.

Нино Нинидзе и Кирилл Плетнев

В середине мая стало известно о начале бракоразводного процесса актеров Нино Нинидзе и Кирилла Плетнева. Во избежание домыслов, об этом общественности сообщили сами актеры.

Нино и Кирилл были вместе около четырех лет — они поженились лишь в прошлом году.

Актеры не стали распространяться о причинах своего расставания, лишь кратко сообщив поклонникам, что «настал тот момент, когда каждому пора пойти своим путем». Однако ходят слухи, что инициатором разрыва является Нино.

На днях Кирилл Плетнев все же решил прокомментировать скорый развод. Актер записал для фололоверов длинное видеообращение, в котором признался, что на фоне расставания с любимой впал в депрессивное состояние.



«Сейчас я снова нахожусь в некотором кризисе. Не наверное, а совершенно точно. Он связан с тем, что окончилась глава моей жизни, которая длилась последние четыре года», — поведал в ролике артист.



1 2 3 ... 10 Кирилл Плетнев поведал, как переживает разрыв с Нино Нинидзе

Кирилл считает, что со временем ему станет легче, но сколько могут продлиться его страдания по супруге, он и сам пока не понимает. «Вопрос того, когда на выжженной земле завяжутся и заколосятся новые семена. Не надо подгонять и торопиться», — метафорично заметил мужчина.

