Из дворца в сарай за 13 лет: как трагично сложилась судьба экс-жены короля Таиланда

Таинственная пропажа Лаллы Сальмы, первой публичной супруги правителя Марокко, этой зимой всколыхнула весь мир. Общественность терялась в загадках, куда же подевалась рыжеволосая красавица? Мы и сами задавались этим вопросом, а теперь хотим сказать, что иногда неведение лучше знания. Убеждаемся в этом на примере шокирующей истории бывшей жены нового короля Таиланда, которая после нескольких лет жизни в роскошном дворце была выброшена на улицу и теперь вынуждена доживать свой век в разрушенном доме с будкой вместо туалета.

Весь май в Таиланде отмечают восхождение на трон нового короля. Напомним, правителем стал Маха Вачиралонгкорн, которого теперь будут именовать Рамой X. Впрочем, в прессе его давно прозвали «самым эксцентричным королем современности» в том числе за любовь к обнажению на публике. Ничего неприличного, просто мужчина, которому в этом году исполнится 67 лет, обожает в свободное от работы время пройтись по улицам в кроп-топах и джинсах с заниженной талией.

В этом году, помимо восхождения на престол, в жизни Махи произошло другое важное событие — он вновь женился. Четвертой супругой Вачиралонгкорна (можно перечитывать для тренировки речи) была избрана Сутхида Тиджай. Об этой женщине можно было бы написать отдельный материал — бывшая стюардесса, ставшая генеральшей, а потом и принцессой… Но сегодня не о ней, а о ее предшественнице Сирасми Сувади.



Вспомнили мы об экс-жене Вачиралонгкорна по весьма печальному поводу: журналисты немецкого издания Bild опубликовали фотографии бывшей принцессы-консорт, и они не могут не ужаснуть.

На снимках — налысо обритая женщина старается не смотреть в кадр. Та, которая еще недавно восхищала весь мир, сегодня не похожа не то что на саму себя, а вообще на женщину.



Официальной женой Сирасми была с 2001-го, а история их любви началась несколькими годами ранее, когда 22-летняя Сувади поступила на службу к наследному принцу фрейлиной.



10 февраля 2001-го влюбленные сыграли свадьбу. Принц, ранее дважды женатый и имеющий детей от предыдущих жен, сообщил о своем намерении остепениться, сказав, что ему 50 и он должен иметь полноценную семью. Через четыре года и три дня супруги объявили о том, что станут родителями — принц Дипангкорн Расмичоти появился на свет посредством кесарева сечения и оказался единственным законным наследником принца. Четверо старших сыновей от второго брака лишены титулов и права носить фамилию отца. Более того, им запрещен въезд в королевство пожизненно.

Два сапога пара

Рядом с Махой, известным своим эксцентричным поведением и таким же внешним видом, Сирасми выглядела тихой и кроткой. Но не стоит судить по внешнему виду! На самом деле Сувади супругу не уступала и была той еще оторвой.

Скандальную известность ей принес наряд, в котором она появилась на вечеринке в 2009 году. В кадре принцесса позирует в… одних лишь стрингах. Это не была вечеринка на двоих — монаршие особы веселились в компании друзей и самозабвенно кружились в медленном танце под знаменитый хит Джорджа Майкла Careless Whisper.



Чтобы вы еще лучше поняли эту парочку, отметим, что праздник был устроен по случаю дня рождения важного члена королевской семьи — пуделя по кличке Фу-Фу...

Вы удивлены? Погодите: это еще не вся информация о вечеринке. Кудрявый четвероногий питомец был… маршалом авиации Таиланда. Нет, мы не сошли с ума — этого звания он был удостоен официально. Фу-Фу принимал участие в важных мероприятиях наравне с высокопоставленными лицами. После его смерти страна погрузилась в 4-дневный траур.

Развод по-тайски

С той нудистской вечеринки прошло пять лет, когда Сирасми огорошила всю страну заявлением, что отказывается от королевского титула. Как пишут СМИ, на этот шаг она пошла после громкого скандала, в котором были замешаны члены ее семьи.

Коррупция, покровительство игорному бизнесу и контрабанда — такими были главные обвинения, прозвучавшие в адрес родителей принцессы, ее старшей сестры, зятя, двоих братьев и племянника.

Все они были осуждены и отбывают 5-летний срок наказания. В этом году, если новоиспеченный король не найдет повода продлить арест бывших родственников, они выйдут на свободу и узнают, что Сирасми была наказана куда более жестоко, чем они.

Все могут короли

Лишение титула — это лишь малая часть злоключений Сувади. Бывший супруг решил отправить ее в (!) пожизненную ссылку, а перед этим щедро выделил пять минут на то, чтобы она навсегда простилась с сыном.



В Сети доступна одна-единственная фотография, от которой внутри все сжимается. В кадре женщина сидит на земле, склонившись над своим ребенком. По этикету, лишенная титула мать не может возвышаться над своим сыном-принцем. Но сам наследник, обожающий родительницу, не желает возвышаться над нею. Вот и сидят они, крепко обнявшись, а в двух метрах от них стоят охранники, которые через пару минут разлучат этих двоих навсегда.



В конце апреля мальчику исполнилось четырнадцать, но даже в собственный день рождения ему не разрешили увидеться с мамой.

С отцом он тоже встречается нечасто — после развода родителей принца отправили в школу-интернат в Мюнхене, где он живет и учится по сей день.

В это время его родительница выживает в условиях, которые нельзя назвать человеческими. Все эти годы Сирасми обитает в провинции Ратчабури. В путеводителях данный район называют «городом королей», а туристов туда приманивают памятниками тысячелетней давности.



Среди всего этого великолепия обитает бывшая принцесса Таиланда. Вот только ее место жительства далеко от идеальной картинки. Двухэтажный дом Сирасми выглядит так, будто оказался одновременно в центре урагана и землетресения. Удобства минимальные, электричества нет, как и нет того, кто мог бы починить протекающую крышу. Как сообщают журналисты Bild, туалет и ванная в доме разрушены (!) специально, а на улице поставлена криво сколоченная будка с выгребной ямой внутри.

По приказу нынешнего короля дверь этого «санузла» украшает табличка с издевательской надписью, перевод которой примерно звучит так: «Надеюсь, тебе здесь уютно, как во дворце».

А вот еще факт от немецких репортеров. Перед тем, как посадить бывшую жену под замок, король приказал спилить вокруг деревья, которые могли бы давать тень, а во двор впустили свору бродячих собак.

1 2 3 ... 15 Некогда счастливая пара — Маха Вачиралонгкорн и Сирасми Сувади

У этой истории вряд ли будет счастливый финал. Жестокость короля поражает не только европейцев, но и привыкших к его выходкам тайцев, но все молчат, не смея возразить своему правителю. Интересно, что об этом думает нынешняя супруга Вачиралонгкорна? Ей точно стоит быть начеку.