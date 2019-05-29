Рита Дакота чуть не стала любовницей женатого мужчины

В прошлом году из-за измен мужа Рита Дакота пережила тяжелый развод. Впрочем, звезда призналась, что недавно сама едва не оказалась «по ту сторону баррикад».

Влад Соколовский и Рита Дакота

В 2018-м Рита Дакота развелась с Владом Соколовским из-за его многочисленных измен. Молодой женщине было непросто прийти в себя после предательства любимого мужчины — тем более с маленькой дочерью на руках.

Рите удалось справиться с кризисом и теперь она старается помогать и другим девушкам, столкнувшимся с подобными проблемами.

Недавно Дакота рассказала о неприятном случае касаемо своей личной жизни. Певица вновь столкнулась с предательством и изменами — правда, на этот раз жертвой сложившейся ситуации стала не она.

Некоторое время Рите симпатизировал один довольно успешный и знаменитый молодой человек, имя которого она называть не стала. По словам звезды, влюбленный в нее мужчина совершал невероятно романтичные поступки.

«Он писал мне кучу нежнейших сообщений недвусмысленных, кроссовки мне выбирал в Милане, на концерт мой в Питере приперся, ''крошкой'' величал в переписках ночных. Я уже практически согласилась пойти с ним на свидание. Вот прям в шаге была», — написала в своем микроблоге Дакота.

Однако неожиданно оказалось, что молодой человек... женат! Такого поворота Рита стерпеть не смогла. Звезда не захотела стать участницей любовной драмы. Но больше всего в этом случае артистку удивил не факт измены. Когда она написала поклоннику о том, что знает о его супруге, его это совершенно не смутило.

1 2 3 ... 10 Рита Дакота призналась, что чуть не увела мужчину из семьи

«На что он рассчитывал в конкретно моем случае? Он ведь понимает, кто я, какой опыт прошла в связи с этим всем. А если бы я продолжила с ним общаться и вообще в постели с ним оказалась? Получается, у меня был реальный шанс против своей воли оказаться ''по ту сторону баррикад''», — негодует Дакота.



Певица призналась, что огорчена тем, как часто ей попадаются недостойный мужчины, но при этом заявила, что лучше будет одинока, нежели снова свяжет свою судьбу с партнером, способным на предательство и измену.

