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Рита Дакота чуть не стала любовницей женатого мужчины

В прошлом году из-за измен мужа Рита Дакота пережила тяжелый развод. Впрочем, звезда призналась, что недавно сама едва не оказалась «по ту сторону баррикад». 
Влад Соколовский, Рита Дакота
Влад Соколовский и Рита Дакота

В 2018-м Рита Дакота развелась с Владом Соколовским из-за его многочисленных измен. Молодой женщине было непросто прийти в себя после предательства любимого мужчины — тем более с маленькой дочерью на руках.

Рите удалось справиться с кризисом и теперь она старается помогать и другим девушкам, столкнувшимся с подобными проблемами. 

Недавно Дакота рассказала о неприятном случае касаемо своей личной жизни. Певица вновь столкнулась с предательством и изменами — правда, на этот раз жертвой сложившейся ситуации стала не она. 

Рита Дакота
 

Некоторое время Рите симпатизировал один довольно успешный и знаменитый молодой человек, имя которого она называть не стала. По словам звезды, влюбленный в нее мужчина совершал невероятно романтичные поступки. 

«Он писал мне кучу нежнейших сообщений недвусмысленных, кроссовки мне выбирал в Милане, на концерт мой в Питере приперся, ''крошкой'' величал в переписках ночных. Я уже практически согласилась пойти с ним на свидание. Вот прям в шаге была», — написала в своем микроблоге Дакота.

Однако неожиданно оказалось, что молодой человек... женат! Такого поворота Рита стерпеть не смогла. Звезда не захотела стать участницей любовной драмы. Но больше всего в этом случае артистку удивил не факт измены. Когда она написала поклоннику о том, что знает о его супруге, его это совершенно не смутило.

«На что он рассчитывал в конкретно моем случае? Он ведь понимает, кто я, какой опыт прошла в связи с этим всем. А если бы я продолжила с ним общаться и вообще в постели с ним оказалась? Получается, у меня был реальный шанс против своей воли оказаться ''по ту сторону баррикад''», — негодует Дакота.

Певица призналась, что огорчена тем, как часто ей попадаются недостойный мужчины, но при этом заявила, что лучше будет одинока, нежели снова свяжет свою судьбу с партнером, способным на предательство и измену. 

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29 мая 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Рита Дакота, Влад Соколовский

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Рита в своем мире живет похлеще Водонаевой, кого она чуть не увела из семьи с кем отказалась связать судьбу?? По статье она собирает какие-то хилые признаки того, что мужику была интересна, а всех признаков, что балаболил в переписке и пришел на концерт, и то может тоже написал, что пришел )) - потому что если бы он прорвался в гримерку и реально подарил ей кроссы, а не "выбирал их в милане" - она бы это рассказала отдельно.

  • Красотка! так их! на работе наблюдала как женатики коллеги шашни крутят с лёгкостью( фразы - если что я в командировке в рязань, ой по работе поеду туда то,прикройте меня) ребята даже не стеснялись нас девчонок и то что мы всё слышим,так ещё и хвалились. а при наличии соцсетей найти даму на вечер не проблема. Подруга через сайты пыталась найти себе мужчину( ей 40), и что вы думаете?! 99,99% процентов приходящих на свидания - женатики, и ищут просто деваху...). Хм... в чём же проблема то девонькии?Можт мы забиваем на мужей и они ищут тепла на стороне? пожалуй надо новое красивое бельё купить,да мужа встретить хорошенько)

  • Рита, "чуть" не считается)

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