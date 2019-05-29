Рита Дакота чуть не стала любовницей женатого мужчины

В 2018-м Рита Дакота развелась с Владом Соколовским из-за его многочисленных измен. Молодой женщине было непросто прийти в себя после предательства любимого мужчины — тем более с маленькой дочерью на руках.
Недавно Дакота рассказала о неприятном случае касаемо своей личной жизни. Певица вновь столкнулась с предательством и изменами — правда, на этот раз жертвой сложившейся ситуации стала не она.
Некоторое время Рите симпатизировал один довольно успешный и знаменитый молодой человек, имя которого она называть не стала. По словам звезды, влюбленный в нее мужчина совершал невероятно романтичные поступки.
Однако неожиданно оказалось, что молодой человек... женат! Такого поворота Рита стерпеть не смогла. Звезда не захотела стать участницей любовной драмы. Но больше всего в этом случае артистку удивил не факт измены. Когда она написала поклоннику о том, что знает о его супруге, его это совершенно не смутило.
«На что он рассчитывал в конкретно моем случае? Он ведь понимает, кто я, какой опыт прошла в связи с этим всем. А если бы я продолжила с ним общаться и вообще в постели с ним оказалась? Получается, у меня был реальный шанс против своей воли оказаться ''по ту сторону баррикад''», — негодует Дакота.
Певица призналась, что огорчена тем, как часто ей попадаются недостойный мужчины, но при этом заявила, что лучше будет одинока, нежели снова свяжет свою судьбу с партнером, способным на предательство и измену.