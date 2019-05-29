Подписчики Ксении Бородиной напуганы объемом ее губ и просят больше их не увеличивать

Внешность Ксении Бородиной — любимая тема для обсуждения как среди поклонников, так и среди недоброжелателей. В очередной раз в центре их внимания оказались пухлые губы телезвезды.

Интернет-пользователи уверены: ведущая «Дома-2» Ксения Бородина не раз ложилась под нож пластического хирурга. В частности звезде приписывают ринопластику и маммопластику. Иногда достается и губам — по мнению некоторых, у 36-летней Ксении они слишком пухлые.



Знаменитость устала доказывать обратное, а потому больше не реагирует на подобные комментарии.

«Мамасита в деле», — подписала новый снимок Ксения

Недавно бессменная ведущая «Дома-2» опубликовала новое фото. Внимание фолловеров привлекли... конечно же, губы Ксении: на снимке они явно кажутся больше.

И хоть часть подписчиков предположили, что Бородина «сложила их уточкой», некоторые решили, что звезда прибегла к процедуре увеличения губ.

1 2 3 ... 10 Новый пост Ксении Бородиной вызвал бурную реакцию ее подписчиков

«Все класс, но больше не делай даже самых безобидных процедур. Ты и так шикарна», «Губы перебор», «А зачем губы выпячивать?» — комментировали фолловеры (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены). На этот раз Ксения решила ответить хейтерам. «Чтобы вам было о чем поговорить, а то скучные стали совсем», — съязвила Бородина на одно из сообщений.