Подписчики Ксении Бородиной напуганы объемом ее губ и просят больше их не увеличивать

Интернет-пользователи уверены: ведущая «Дома-2» Ксения Бородина не раз ложилась под нож пластического хирурга. В частности звезде приписывают ринопластику и маммопластику. Иногда достается и губам — по мнению некоторых, у 36-летней Ксении они слишком пухлые.
Знаменитость устала доказывать обратное, а потому больше не реагирует на подобные комментарии.
Недавно бессменная ведущая «Дома-2» опубликовала новое фото. Внимание фолловеров привлекли... конечно же, губы Ксении: на снимке они явно кажутся больше.
«Все класс, но больше не делай даже самых безобидных процедур. Ты и так шикарна», «Губы перебор», «А зачем губы выпячивать?» — комментировали фолловеры (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены). На этот раз Ксения решила ответить хейтерам. «Чтобы вам было о чем поговорить, а то скучные стали совсем», — съязвила Бородина на одно из сообщений.