«Я не могу с собой»: Ольга Бузова ответила на самые провокационные вопросы Тимура Батрутдинова о сексе

Ольга Бузова готова обсуждать любые темы. Однако о своей личной и тем более интимной жизни звезда распространяться не любит. Тимур Батрутдинов решил попытать счастья и расспросил Ольгу о всех интересующих его моментах.



Тимур Батрутдинов и Ольга Бузова знакомы много лет. Периодически артисты выходят в свет вместе, мелькают друг у друга в Инстаграме, из-за чего не раз провоцировали слухи о возможном романе.



На днях знаменитые друзья снова встретились, на этот раз в YouTube-программе «Есть Вопросы». Суть передачи заключается в том, что два человека задают друг другу вопросы, которые никогда бы не решились озвучить в обычной жизни. Тимур не стал стесняться и расспросил Ольгу об ее личной жизни, а также о сексе.



Бузова хоть и стеснялась немного, все же решила не лукавить. На первый вопрос собеседника о мастурбации звезда «Дома-2» рассмеялась, но нашла в себе силы ответить: «Я, Тимур, никогда в жизни этим не занималась».

«Считаю, что это должен делать мужчина. Я не могу. Я с собой этого не делала ни разу, никогда в жизни, вообще никогда, клянусь», — продолжила Ольга.

Второй вопрос юмориста был не менее провокационным. «Ты имитировала оргазм?» — ждал ответа Тимур от своего звездного оппонента.

Бузова объяснила, что не любит публично разговаривать на такие темы, однако она не стала ничего скрывать и рассказала про свой неудачный опыт. «Мой первый молодой человек был, когда мне исполнилось 18 лет, и тогда я вообще не получала удовольствия от соития. И думала, может со мной что-то не так?» — делилась воспоминаниями звезда. Батрутдинов поспешил ее утешить и сказал, что первый блин всегда комом.



Сейчас в жизни Бузовой все совсем иначе. «Я считаю, что это нечестно по отношению к любимому мужчине. Я могу быть скромной в жизни, но если я ложусь в постель, то полностью ему доверяю и искренне показываю. И если что-то мне не комфортно, то говорю. Я за правду во всех форматах, во всех отношениях», — объяснилась Ольга.

К слову, Бузова решила не отставать от собеседника и сама задавала вопросы, требующие откровенных ответов. Так, одна из ее реплик звучала следующим образом: «Почему ты до сих пор со мной не переспал?».



Тимур явно не ожидал такого прямого вопроса и даже не с первого раза подобрал слова. «Для меня это очень ответственный момент. Если я один раз с тобой пересплю, то я должен и второй, и третий, и четвертый, и спать только с тобой. Я не могу с тобой мимолетный чих-пых устроить. Я сдерживал себя, но хотел», — сообщил юморист.

1 2 3 ... 11 Тимур Батрутдинов и Ольга Бузова поговорили на интимные темы

Интересно, чем же закончится экранный флирт артистов? Может быть, они поймут, что созданы друг для друга и решат быть вместе? Тем более, по сообщениям СМИ, в скором времени обе звезды появятся в передаче «План Б». И если они не найдут себе вторую половинку среди участников, то будут вынуждены стать парой.