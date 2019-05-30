«У меня целая полка с игрушками»: Рита Дакота рассказала о своей сексуальности

Риту Дакоту не назовешь скромной девушкой. В очередной раз певица доказала это, призвав своих подписчиц заняться секс-терапией.

Казалось бы, в XXI веке нет места скромности и стеснениям. Однако российская певица Рита Дакота на днях заявила в своем Инстаграме, что не понимает, когда женщины обходят стороной темы секса.



Исполнительница не только призвала подписчиц посещать секс-терапии, но и поделилась своим опытом в этих практиках. 29-летняя Дакота смело призналась, что после рождения дочери Мии ходила на вумфит. Более того, на специальные курсы по развитию интимных мышц и пробуждению женской сексуальности певица пригласила подруг.

Рита Дакота с годовалой дочкой Мией

По словам Дакоты, сейчас ее сильно волнует нехватка секса с опытным любовником. «В отсутствии отношений с мужчиной меня больше всего парит неимение качественного секса с энергетически прокаченным, духовно развитым партнером», — написала артистка в своем Инстаграме (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

«Потому что это совсем не тот секс, который в клубах в туалетах, а самая созидательная, мощнейшая энергия, которая дает жизнь», — объяснила Рита.

Хотя недавно звезда призналась, что чуть не закрутила роман, но все закончилось, не успев начаться: молодой человек оказался женатым. Сегодня недостаток интима певица умело восполняет специальными практиками и тренажерами.

«Да, у меня целая полка с секс-игрушками, да, я изучаю тантру и даосские женские практики и тренирую ''те самые'' мышцы каждый день», — смело заявила о своих увлечениях певица.

1 2 3 ... 10 Рита Дакота призвала женщин тренировать интимные мышцы

Фолловеры поддержали исполнительницу и поблагодарили Риту за смелость высказываний. «Спасибо, что просвещаешь своих подписчиц, может, кому поможет стать счастливее», «Супер пост! Ты умница», «Рита, ваши мысли да в чужие головы бы», — писали комментаторы.