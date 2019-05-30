«У меня целая полка с игрушками»: Рита Дакота рассказала о своей сексуальности

Казалось бы, в XXI веке нет места скромности и стеснениям. Однако российская певица Рита Дакота на днях заявила в своем Инстаграме, что не понимает, когда женщины обходят стороной темы секса.
Исполнительница не только призвала подписчиц посещать секс-терапии, но и поделилась своим опытом в этих практиках. 29-летняя Дакота смело призналась, что после рождения дочери Мии ходила на вумфит. Более того, на специальные курсы по развитию интимных мышц и пробуждению женской сексуальности певица пригласила подруг.
По словам Дакоты, сейчас ее сильно волнует нехватка секса с опытным любовником. «В отсутствии отношений с мужчиной меня больше всего парит неимение качественного секса с энергетически прокаченным, духовно развитым партнером», — написала артистка в своем Инстаграме (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
Хотя недавно звезда призналась, что чуть не закрутила роман, но все закончилось, не успев начаться: молодой человек оказался женатым. Сегодня недостаток интима певица умело восполняет специальными практиками и тренажерами.
Фолловеры поддержали исполнительницу и поблагодарили Риту за смелость высказываний. «Спасибо, что просвещаешь своих подписчиц, может, кому поможет стать счастливее», «Супер пост! Ты умница», «Рита, ваши мысли да в чужие головы бы», — писали комментаторы.