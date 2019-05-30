Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

«У меня целая полка с игрушками»: Рита Дакота рассказала о своей сексуальности

Риту Дакоту не назовешь скромной девушкой. В очередной раз певица доказала это, призвав своих подписчиц заняться секс-терапией.
Рита Дакота

Казалось бы, в XXI веке нет места скромности и стеснениям. Однако российская певица Рита Дакота на днях заявила в своем Инстаграме, что не понимает, когда женщины обходят стороной темы секса.

Исполнительница не только призвала подписчиц посещать секс-терапии, но и поделилась своим опытом в этих практиках. 29-летняя Дакота смело призналась, что после рождения дочери Мии ходила на вумфит. Более того, на специальные курсы по развитию интимных мышц и пробуждению женской сексуальности певица пригласила подруг.

Рита Дакота
Рита Дакота с годовалой дочкой Мией

По словам Дакоты, сейчас ее сильно волнует нехватка секса с опытным любовником. «В отсутствии отношений с мужчиной меня больше всего парит неимение качественного секса с энергетически прокаченным, духовно развитым партнером», — написала артистка в своем Инстаграме (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

«Потому что это совсем не тот секс, который в клубах в туалетах, а самая созидательная, мощнейшая энергия, которая дает жизнь», — объяснила Рита.

Хотя недавно звезда призналась, что чуть не закрутила роман, но все закончилось, не успев начаться: молодой человек оказался женатым. Сегодня недостаток интима певица умело восполняет специальными практиками и тренажерами.

«Да, у меня целая полка с секс-игрушками, да, я изучаю тантру и даосские женские практики и тренирую ''те самые'' мышцы каждый день», — смело заявила о своих увлечениях певица.

Фолловеры поддержали исполнительницу и поблагодарили Риту за смелость высказываний. «Спасибо, что просвещаешь своих подписчиц, может, кому поможет стать счастливее», «Супер пост! Ты умница», «Рита, ваши мысли да в чужие головы бы», — писали комментаторы.  

Перейти к обсуждению 10


30 мая 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
Теги

Рита Дакота

Реклама

10 комментариев Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • жаль тут нет смайлика "рука-лицо")))

  • Соколовского все эти игрушки заменяют?

  • Круто так говорить, когда ты Дакота. Тренинги, вумбилдинги, игрушки. У меня ребенок на 2 недели младше ее Мии, так даже без тантры нет сил и времени на плотские удовольствия.

  • Лучшие один хороший любовник

  • Божий дар с яичницей зачем путать? Полезный для здоровья вумфит - и свои, не заменяющие любовников, игрушки?)))

  • Жесть) Наверное, Соколовского прокачать всей своей коллекцией хотела, тот и ушёл.. от греха

  • Растянулось штоле ?

  • В этом ничего конечно плохого нет, но по-моему это «личное»,а не публичное.Лучше бы про творчество что-нибудь-хоть стихи ,хоть сказки.Какая пустота

  • Чувствуются нотки бузовой.Теперь и эта на каждом углу будет кричать о неимении мужика.Зачем?

  • Ну и не помогло ей все это, как мы знаем!

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-05-27 19:18:00
232
Можно подумать,что обычные пары только и делают ,что лыбятся друг другу не переставая,пожизненно смотрят в глаза друг другу,всегда держатся за ручки,ну и все остальные розовые сопли.😏
Мрачные, но рядом: Ирина Шейк и Брэдли Купер впервые появились вместе на публике
51 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.